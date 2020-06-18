Korona virüs salgınıyla ilgili paylaşım yapan şüpheliye hapis istemi
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Korona virüs salgınıyla ilgili paylaşım yapan şüpheliye hapis istemi

Sosyal medyada yerde hareketsiz yatan kişinin korona virüsten öldüğüne ilişkin paylaşım yaptığı iddia edilen şüpheli Faik T. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.

Korona virüs salgınıyla ilgili paylaşım yapan şüpheliye hapis istemi
18.06.2020 19:26 | Son Güncelleme: 18.06.2020 19:37

Sosyal medyada yerde hareketsiz yatan kişinin korona virüsten öldüğüne ilişkin paylaşım yaptığı iddia edilen şüpheli Faik T. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. İddianamede, şüpheli Faik T.'nin 'Halk arasında korku ve panik amacıyla tehdit' suçundan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına ilişkin sosyal medya hesabında yerde yatan kişinin korona virüsten öldüğüne dair paylaşımda bulunduğu iddia edilen şüpheli Faik T. hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede şüphelinin, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen ve dünyada etkileri halen devam eden korona virüs salgınıyla ilgili sosyal medya hesabından 'Halk arasında korku ve panik amacıyla tehdit' suçunu oluşturabilecek paylaşımlar yaptığı belirtildi.

İddianamede, şüphelinin 23 Mart günü cadde kenarında hareketsiz şekilde yatan şahsın görüntülerinin yer aldığı videoyu paylaşarak, 'İstanbul Eminönü korona virüsünden dolayı öldüğü söyleniyor' yazdığı kaydedildi.

Şüphelinin savunmasında Twitter paylaşımının kendisine ait olduğunu, halkı paniğe sevk etmeyi amaçlamadığını ve pişman olduğunu belirttiğinin yer aldığı iddianamede, şüphelinin 'Halk arasında korku ve panik amacıyla tehdit' suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianame, İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi. İddianame kabul edildiği taktirde şüpheli önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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