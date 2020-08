Korona virüs salgınında dünya genelinde vaka sayısı 20 milyonu aştı Dünya genelinde etkili olan korona virüs salgınında vaka sayısı 20 milyon 145 bin 94'e ulaştı.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Dünya genelinde korona virüs vaka sayısı 20 milyon 145 bin 94'e ulaşırken, toplam can kaybı 736 bin 74'e yükseldi. Virüsü yenerek sağlığına kavuşanların sayısı ise 12 milyon 990 bin 691 oldu. Dünya genelindeki vaka sayısının yarısını ABD, Brezilya ve Hindistan'daki vakalar oluşturuyor. Çin'in Wuhan kentinde Ocak ayında tespit edilen ilk korona virüs vakasının ardından 10 milyon vakaya ulaşmak 6 ay sürerken, 10 milyon vakadan 20 milyon vakaya ulaşmak ise sadece 43 gün sürdü. Salgın gün geçtikçe etkisini arttırmaya devam ederken, uzmanlar sınırlı test kapasitesine sahip olan ülkelerde vaka ve can kayıplarının açıklanandan daha fazla olduğunu ileri sürdü. Latin Amerika'da ise salgın bilançosu artarak devam ediyor, dünya genelindeki vakaların yüzde 28'i ile can kayıplarının yüzde 30'unu Latin Amerika ülkeleri oluşturuyor.

Salgından en fazla etkilenen ülke konumundan bulunan ABD'de toplam vaka sayısı 5 milyon 220 bin 545'e, toplam can kaybı ise 165 bin 855'e yükseldi. ABD'nin ardından salgından en fazla etkilenen ülke olan Brezilya'da ise toplam vaka sayısı 3 milyon 39 bin 349'a, hayatını kaybedenlerin sayısı 101 bin 269'a yükseldi. Brezilya'nın ardından gelen Hindistan'da toplam vaka sayısı 2 milyon 266 bin 954'e, toplam can kaybı 45 bin 352'ye ulaştı.

Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan açıklamada, dünya genelinden korona virüs salgınına karşı 150'den fazla aşı çalışması yapıldığını ve bunların 25'inin klinik test aşamasında olduğunu aktardı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA