Korona virüs salgınına karşı Kadıköy el ele Kadıköy Belediyesi, 65 yaş üstü Kadıköy sakinlerinin evden çıkmadan gündelik ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri, emekli maaşlarını evden alabilmeleri için kamu ve özel sektörle ortaklaşa çalışıyor.

Kadıköy Belediyesi, 65 yaş üstü Kadıköy sakinlerinin evden çıkmadan gündelik ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri, emekli maaşlarını evden alabilmeleri için kamu ve özel sektörle ortaklaşa çalışıyor.

65 yaş üstü Kadıköy sakinlerinin evlerinden çıkmadan gündelik ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri, emekli maaşlarını evden alabilmeleri için zabıta ve güvenlik ekiplerinin, PTT ve ilgili banka şubelerinden çektikleri emekli maaşlarını sahiplerine ulaştırıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere verilen talimat kapsamında oluşturulan 'Vefa Sosyal Destek Grubu' tarafından belirlenen 65 yaş üzerindeki yurttaşlara emekli maaşları ve ihtiyaçları Kadıköy Belediyesi'nin zabıta ekipleri ve polisler eşliğinde teslim ediliyor. Kamunun bu işbirliğine ikinci el araç alım firması VavaCars da Kadıköy Belediyesi'ne tahsis ettiği 5 araçla destek veriyor.

Kapıya sıcak yemek

Kadıköy Belediyesi 65 yaş üzerindeki özellikle de yalnız yaşayan yaşlılar ve engelli bireyler için eve sıcak yemek dağıtımı yapıyor. Kadıköy Belediyesinin mutfağında hazırlanan yemekler, paketlenerek Kadıköy Belediyesi personelleri tarafından evlere teslim ediliyor. Eker ve Sek firmaları da yemeklere içecek desteği veriyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA