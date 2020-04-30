Korona virüs salgını tatil planlarını değiştirdi
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Korona virüs salgını tatil planlarını değiştirdi

Korona virüs salgını tatil planlarını değiştirdi
30.04.2020 15:28 | Son Güncelleme: 30.04.2020 15:28

Almanya'da yapılan araştırmaya göre halkın yüzde 47'si yeni tip Korona virüs (Covid-19) nedeniyle bu yıl yaz tatillerini evlerinde geçirecek.

Almanya'da yapılan araştırmaya göre halkın yüzde 47'si yeni tip Korona virüs (Covid-19) nedeniyle bu yıl yaz tatillerini evlerinde geçirecek.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını tüm dünyada günlük yaşamı etkiledi. Dünyanın en çok seyahat eden ülkeleri arasında bulunan Almanya'da halk, bu yıl yaz tatillerini evinin balkonunda geçirmeyi planlıyor. YouGov araştırma şirketi tarafından yapılan araştırma sonucunda Almanların yarısına yakınının Covid-19 salgını nedeniyle yaz tatillerini evlerinde geçirmeyi planladığı belirlendi. "Yaz tatilinizi nerede yapmak istiyorsunuz?" sorusuna Almanların yüzde 21'i ülke içinde, yüzde 13'ü ülke dışında ve yüzde 19'u ise henüz karar vermediğini ifade etti. Almanların yüzde 47'si ise bu yıl tatillerini evlerinde geçirmeyi tercih ettiklerini belirtti.

Araştırma sonucunda korona virüs salgının seyrine göre Almanların tatil düşüncelerinin değişmesinin beklendiği ifade edildi. Araştırmada ayrıca, Almanların tatil için en çok tercih ettikleri İspanya'nın Mallorca adasının sahillerindeki Ballermann eğlence yerlerinden de Covid-19 nedeniyle vazgeçtiğine dikkat çekildi.

Öte yandan, Almanya'da 6 bin 467 kişi korona virüsten hayatını kaybederken ülke genelindeki toplam vaka sayısı 161 bin 552'ye yükseldi. Ülkede virüsü yenip iyileşenlerin sayısı 123 bin 500 olarak açıklanırken toplam 2 milyon 547 bin 52 test yapıldığı belirtildi. - FRANKFURT

Kaynak: İHA

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