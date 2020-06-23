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Korona virüs salgını sürecinde spor tesislerinde öncelik hijyen ve sporcu sağlığı

Korona virüsle mücadelede alınan başarılı sonuçların ardından başlayan normalleşme çalışmaları ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerine bağlı spor tesisleri ve gençlik merkezlerinde faaliyetler başladı, yurtlar da belirli şartlarla hizmet veriyor.

Korona virüs salgını sürecinde spor tesislerinde öncelik hijyen ve sporcu sağlığı
23.06.2020 12:13 | Son Güncelleme: 23.06.2020 12:17

Korona virüsle mücadelede alınan başarılı sonuçların ardından başlayan normalleşme çalışmaları ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerine bağlı spor tesisleri ve gençlik merkezlerinde faaliyetler başladı, yurtlar da belirli şartlarla hizmet veriyor. Düzenli olarak ilaçlanan idari binalar ve tesislerde koronavirüse karşı her türlü önlem sıkı şekilde alınırken, sporcu ve gençler katı kurallar çerçevesinde, hijyen ortamlarda antrenman yapıyor, etkinliklere katılıyor.

Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı bütün hizmet binası, yurt, spor tesisi ve gençlik merkezlerinde dezenfekte çalışmalarını yapmaya devam ettiklerini kaydeden İl Müdürü Birdal Öztürk, "Her metre karenin düzenli olarak ilaçlanması başta olmak üzere Bakanlıklarımızca belirlenen tüm kurallara titizlikle uyarak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. En küçük bir taviz vermeden, en küçük bir riske meydan bırakmadan çalışmalar yapıyoruz" diye konuştu.

İl ve İlçe Müdürlüklerine bağlı spor tesislerinin tamamı, öncelikle lisanslı sporcular olmak üzere belirli branşlarda da halka açılırken, 9 gençlik merkezinde etkinlikler yapılmaya başlandı. Yurtlar yeni eğitim öğretim dönemine hazırlanırken, sağlık personeli ve yabancı uyruklu öğrencilere nöbetçi yurtlarda hizmet veriliyor. İl Müdürü Öztürk, bütün tesislere girişlere girişlerde ölçüm yapıldığını, antrenmanlar dahil sosyal mesafe kuralları içerisinde faaliyetlerin sürdüğünü söyledi.

Sporun bağışıklık sistemini güçlendirmek başta olmak üzere sayısız faydası olduğuna vurgu yapan Birdal Öztürk, "İnsanlar hareketsiz kalmamalı, bir şekilde sporla buluşmalı. Bunun için kademeli olarak tesislerimizle halkımızı buluşturamaya çalışıyoruz. Gençlik merkezlerindeki aktivitelerle gençlerimizin sosyal mesafe kuralları çerçevesinde kaynaşmasına, huzur dolu ortamlarda faaliyet yapmalarına fırsat tanıyoruz. Yurtlar dahil her tesis ve binamız, güvenli şekilde hizmet veriyor" dedi. - TRABZON

Kaynak: İHA

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