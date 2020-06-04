Korona virüs salgını sürecinde ihracatçılar için yaptıkları çalışmaları anlattı Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, bugün online olarak düzenlediği basın toplantısı ile Korona virüs salgını sürecinde ihracatçılar için aldıkları önlemleri ve yaptıkları çalışmaları anlattı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, bugün online olarak düzenlediği basın toplantısı ile Korona virüs salgını sürecinde ihracatçılar için aldıkları önlemleri ve yaptıkları çalışmaları anlattı.

Gürdoğan, dünyayı etkisi altına alan yüzyılın salgını Covid-19'un her alanda olduğu gibi, küresel ticaret yanında ülkemiz ihracatına da olumsuz etkisi olduğunu hatırlattı. Bu olumsuz etkinin Doğu Karadeniz bölgesi ihracatında çok büyük oranda rakamlara yansımadığını kaydeden Gürdoğan "Hatta 2020 yılının ilk 5 aylık dönemi ihracatımızda artış yaşanması bizler için sevindirici bir gelişme ve teselli kaynağı olmuştur. En kötünün geride kaldığı içinde bulunduğumuz bu günlerde, ülkemizin, hükümetimizin yerinde ve zamanında etkin bir şekilde aldığı kararların salgının kontrol altına alınmasında ve ihracatımızın olumsuz etkilenmemesinde çok büyük katkısı olmuştur. Gerek ekonomi alanında alınan ve uygulanan kararların ve gerekse tüm Dünyanın alkış tuttuğu ve gıptayla baktığı Sağlık Bakanlığımızın, sağlık camiamızın büyük başarısının, ortaya çıkan güzel tabloda büyük katkısı vardır. İhracat camiası olarak hükümetimize, bakanlarımıza, ekonomi yönetimine ve cephede savaşan gurur kaynağımız sağlık ordumuza şükranlarımızı sunuyoruz. Ayrıca, bu olumsuz süreçte dahi ara vermeden yurtdışı pazarlarda mücadelesini sürdürerek, ekmek kapımız olan ihracatı aksatmadan sürdüren, ülke geneli ihracatımızda düşüş yaşanmasına rağmen, Trabzon ve Doğu Karadeniz Bölgesi ihracatımızda bu süreçte artış dahi sağlayan çok değerli ihracat ordumuza da şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Covid-19 salgının ülkemizde görülmeye başladığı Mart ayından itibaren, bu olumsuz süreçten ihracatçılarımızın etkilenmemesi için birlik olarak sürekli destek vermeye çalıştıklarını ifade eden Gürdoğan "Ticaret Bakanlığımız ve Türkiye İhracatçılar Meclisimiz ile koordine içinde ihracatçılarımıza yönelik gerekli tedbirlerin alınması, desteklerin verilmesi yönünde çalışma yaparak, ihracatçılarımızın lehine bir çok uygulamaların ihdas edilmesine katkı verdik. Bu kapsamda, ihracatçılarımızın kredi imkanlarından maksimum düzeyde faydalanması, kredilerde yapılandırma ve vade uzatımları yapılması, sosyal güvenlik ve vergi ödemelerinde erteleme ve uzatma yapılmasına yönelik uygulamaların çıkmasında katkımız oldu. Hele hele bu dönemde İhracatçımızın bankası olan ve Trabzon ilimizde de Şubesinin açılmasını sağladığımız Eximbank'ın Doğu Karadeniz Bölgesi ihracatına büyük katkısı olmuş, kredi taleplerinin artık yerinde kabul edilerek sonuçlandırılması sürçleri kısaltmış ve ihracatçımızın kredi başvurusunun çok kısa sürede sonuçlandırılması sağlamıştır. 2020 yılı başından bugüne kadar yani 5 aylık dönemde Doğu Karadeniz Bölgesindeki yaklaşık 120 ihracatçımıza 100 Milyon Dolar civarında en uygun şartlardan kredi kullandırılmış, sağlanmış, 75 Milyon Dolar civarındaki ihracat sigorta desteği kapsamına alınmıştır. Trabzon ilimizde kuruluşu için büyük mücadele verdiğimiz ve başardığımız Trabzon Eximbank Şubesinin Bölge ihracatçılarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Bölgemizdeki ihracatçılarımızın çok daha rahat ve kolay bir şekilde Eximbank kredilerini kullanabilme imkanı doğmuştur" diye konuştu.

Pandemi sürecinde ihracatçıların Eximbank'tan kullanmış olduğu kredilerde koşulsuz 90 gün vade uzatımı yapıldığını ve ihracat taahhüt sürelerinin 1 yıl daha uzatıldığını belirten Gürdoğan, "İhracatçılara özel kullandırılan Reeskont kredilerinde yeni uzun vade türlerinde krediler ihdas edilerek tek taksit ödeme seçeneği ile 2 yıl vadeli kredi çıkarılmış ve bu kredilerde kredi Garanti Fonu üzerinden hazine kefalet desteği sağlanmıştır. İhracatçımıza destek olarak yapılan faiz indirimleri ile bugün için Eximbank ihracatçımıza en düşük faiz oranında kredi kullandıran banka olmuştur. Bu süreçte ihracatçılarımızın işlemlerine yönelik tüm süreçlerde karşılaşılan her sorun en kısa sürede çözüme kavuşturulması için destek verilerek, ihracat faaliyetlerine yönelik izin ve belgelerin süreleri ihracatçımız hiçbir mağduriyet yaşamaması için uzatılmıştır. İhracatçılarımızın ihraç yükünün en hızlı bir şekilde müşterilerine ulaştırılması için karayolu kapılarında Türk plakalı TIR'ların hızlı bir şekilde giriş çıkış yapabilmesi, şoförlerin bekletilmeden tekrar giriş çıkış yapması konularında da gerekli düzenlemelerin yapılması sağlanmıştır. Bu kapsamda Sarp sınır kapısından yapılan giriş çıkışlar aksama yaşanmadan yapılmıştır. Gürcistan'da iş yapan, işyeri olan ve ihracat yapan ihracatçılarımızın, bu dönemde iş yerlerine gidip gelebilmeleri, ihracatçımızın siparişlerini takip edebilmesi, taahhüt işleri ile ilgili işlemlerini yürütebilmesi için Gürcistan'a giriş çıkış yapabilmeleri yönünde ihracatçılarımıza özel izin alınması konusunda da girişimlerimizi sürdürmekteyiz ve önümüzdeki günlerde de sonuçlanacak bu girişimle sadece ihracatçılarımıza yönelik özel iznin alınması sağlanacaktır."

Gürdoğan, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği olarak bu süreçte sosyal sorumluluk misyonları gereği bölgedeki sağlık kuruluşlarına 300 Bin TL tutarında malzeme desteği yapıldığını da sözlerine ekledi. - TRABZON

Kaynak: İHA