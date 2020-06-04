HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Korona virüs salgını sürecinde ihracatçılar için yaptıkları çalışmaları anlattı

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, bugün online olarak düzenlediği basın toplantısı ile Korona virüs salgını sürecinde ihracatçılar için aldıkları önlemleri ve yaptıkları çalışmaları anlattı.

Korona virüs salgını sürecinde ihracatçılar için yaptıkları çalışmaları anlattı
04.06.2020 13:06 | Son Güncelleme: 04.06.2020 13:09

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, bugün online olarak düzenlediği basın toplantısı ile Korona virüs salgını sürecinde ihracatçılar için aldıkları önlemleri ve yaptıkları çalışmaları anlattı.

Gürdoğan, dünyayı etkisi altına alan yüzyılın salgını Covid-19'un her alanda olduğu gibi, küresel ticaret yanında ülkemiz ihracatına da olumsuz etkisi olduğunu hatırlattı. Bu olumsuz etkinin Doğu Karadeniz bölgesi ihracatında çok büyük oranda rakamlara yansımadığını kaydeden Gürdoğan "Hatta 2020 yılının ilk 5 aylık dönemi ihracatımızda artış yaşanması bizler için sevindirici bir gelişme ve teselli kaynağı olmuştur. En kötünün geride kaldığı içinde bulunduğumuz bu günlerde, ülkemizin, hükümetimizin yerinde ve zamanında etkin bir şekilde aldığı kararların salgının kontrol altına alınmasında ve ihracatımızın olumsuz etkilenmemesinde çok büyük katkısı olmuştur. Gerek ekonomi alanında alınan ve uygulanan kararların ve gerekse tüm Dünyanın alkış tuttuğu ve gıptayla baktığı Sağlık Bakanlığımızın, sağlık camiamızın büyük başarısının, ortaya çıkan güzel tabloda büyük katkısı vardır. İhracat camiası olarak hükümetimize, bakanlarımıza, ekonomi yönetimine ve cephede savaşan gurur kaynağımız sağlık ordumuza şükranlarımızı sunuyoruz. Ayrıca, bu olumsuz süreçte dahi ara vermeden yurtdışı pazarlarda mücadelesini sürdürerek, ekmek kapımız olan ihracatı aksatmadan sürdüren, ülke geneli ihracatımızda düşüş yaşanmasına rağmen, Trabzon ve Doğu Karadeniz Bölgesi ihracatımızda bu süreçte artış dahi sağlayan çok değerli ihracat ordumuza da şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Covid-19 salgının ülkemizde görülmeye başladığı Mart ayından itibaren, bu olumsuz süreçten ihracatçılarımızın etkilenmemesi için birlik olarak sürekli destek vermeye çalıştıklarını ifade eden Gürdoğan "Ticaret Bakanlığımız ve Türkiye İhracatçılar Meclisimiz ile koordine içinde ihracatçılarımıza yönelik gerekli tedbirlerin alınması, desteklerin verilmesi yönünde çalışma yaparak, ihracatçılarımızın lehine bir çok uygulamaların ihdas edilmesine katkı verdik. Bu kapsamda, ihracatçılarımızın kredi imkanlarından maksimum düzeyde faydalanması, kredilerde yapılandırma ve vade uzatımları yapılması, sosyal güvenlik ve vergi ödemelerinde erteleme ve uzatma yapılmasına yönelik uygulamaların çıkmasında katkımız oldu. Hele hele bu dönemde İhracatçımızın bankası olan ve Trabzon ilimizde de Şubesinin açılmasını sağladığımız Eximbank'ın Doğu Karadeniz Bölgesi ihracatına büyük katkısı olmuş, kredi taleplerinin artık yerinde kabul edilerek sonuçlandırılması sürçleri kısaltmış ve ihracatçımızın kredi başvurusunun çok kısa sürede sonuçlandırılması sağlamıştır. 2020 yılı başından bugüne kadar yani 5 aylık dönemde Doğu Karadeniz Bölgesindeki yaklaşık 120 ihracatçımıza 100 Milyon Dolar civarında en uygun şartlardan kredi kullandırılmış, sağlanmış, 75 Milyon Dolar civarındaki ihracat sigorta desteği kapsamına alınmıştır. Trabzon ilimizde kuruluşu için büyük mücadele verdiğimiz ve başardığımız Trabzon Eximbank Şubesinin Bölge ihracatçılarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Bölgemizdeki ihracatçılarımızın çok daha rahat ve kolay bir şekilde Eximbank kredilerini kullanabilme imkanı doğmuştur" diye konuştu.

Pandemi sürecinde ihracatçıların Eximbank'tan kullanmış olduğu kredilerde koşulsuz 90 gün vade uzatımı yapıldığını ve ihracat taahhüt sürelerinin 1 yıl daha uzatıldığını belirten Gürdoğan, "İhracatçılara özel kullandırılan Reeskont kredilerinde yeni uzun vade türlerinde krediler ihdas edilerek tek taksit ödeme seçeneği ile 2 yıl vadeli kredi çıkarılmış ve bu kredilerde kredi Garanti Fonu üzerinden hazine kefalet desteği sağlanmıştır. İhracatçımıza destek olarak yapılan faiz indirimleri ile bugün için Eximbank ihracatçımıza en düşük faiz oranında kredi kullandıran banka olmuştur. Bu süreçte ihracatçılarımızın işlemlerine yönelik tüm süreçlerde karşılaşılan her sorun en kısa sürede çözüme kavuşturulması için destek verilerek, ihracat faaliyetlerine yönelik izin ve belgelerin süreleri ihracatçımız hiçbir mağduriyet yaşamaması için uzatılmıştır. İhracatçılarımızın ihraç yükünün en hızlı bir şekilde müşterilerine ulaştırılması için karayolu kapılarında Türk plakalı TIR'ların hızlı bir şekilde giriş çıkış yapabilmesi, şoförlerin bekletilmeden tekrar giriş çıkış yapması konularında da gerekli düzenlemelerin yapılması sağlanmıştır. Bu kapsamda Sarp sınır kapısından yapılan giriş çıkışlar aksama yaşanmadan yapılmıştır. Gürcistan'da iş yapan, işyeri olan ve ihracat yapan ihracatçılarımızın, bu dönemde iş yerlerine gidip gelebilmeleri, ihracatçımızın siparişlerini takip edebilmesi, taahhüt işleri ile ilgili işlemlerini yürütebilmesi için Gürcistan'a giriş çıkış yapabilmeleri yönünde ihracatçılarımıza özel izin alınması konusunda da girişimlerimizi sürdürmekteyiz ve önümüzdeki günlerde de sonuçlanacak bu girişimle sadece ihracatçılarımıza yönelik özel iznin alınması sağlanacaktır."

Gürdoğan, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği olarak bu süreçte sosyal sorumluluk misyonları gereği bölgedeki sağlık kuruluşlarına 300 Bin TL tutarında malzeme desteği yapıldığını da sözlerine ekledi. - TRABZON

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Doğu Akdeniz için en kritik viraj! İşte Türkiye'nin petrol yataklarına ulaşma formülü Ekonomi
Doğu Akdeniz için en kritik viraj! İşte Türkiye'nin petrol yataklarına ulaşma formülü
Yerli otomobil için Yatırım Teşvik Belgesi alındı Ekonomi
Yerli otomobil için Yatırım Teşvik Belgesi alındı
Siyah pirincin rengini gören boya zannedip bakanlığa şikayet ediyor ancak faydaları saymakla bitmiyor Ekonomi
Siyah pirincin rengini gören boya zannedip bakanlığa şikayet ediyor ancak faydaları saymakla bitmiyor
Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle kapatılan İran ve Irak gümrük kapıları yeniden açıldı Ekonomi
Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle kapatılan İran ve Irak gümrük kapıları yeniden açıldı
Kilosu 4.500 liraya satılan beyaz çaya yurt dışından sipariş yağıyor Ekonomi
Kilosu 4.500 liraya satılan beyaz çaya yurt dışından sipariş yağıyor
Türkiye'nin ilk yerli ve milli yer gözlem uydusu gelecek yıl uzaya fırlatılacak Ekonomi
Türkiye'nin ilk yerli ve milli yer gözlem uydusu gelecek yıl uzaya fırlatılacak
Dün 366 lirayla son 2 ayın en düşük seviyesine gerileyen gram altın, bugün 370 liradan işlem görüyor
Dün 366 lirayla son 2 ayın en düşük seviyesine gerileyen gram altın, bugün 370 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,76'dan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,76'dan işlem görüyor
Son Dakika: Akaryakıt fiyatlarına 17 ila 25 kuruş indirim geliyor
Son Dakika: Akaryakıt fiyatlarına 17 ila 25 kuruş indirim geliyor
Kuyumcular uyardı: İnternetten aldığınız altın sahte çıkabilir
Kuyumcular uyardı: İnternetten aldığınız altın sahte çıkabilir
İBB, '3 katı fiyatına cerrahi maske alındı' iddialarına yanıt verdi: Alınan maskelerin koruma özelliği daha yüksek
İBB, "3 katı fiyatına cerrahi maske alındı" iddialarına yanıt verdi: Alınan maskelerin koruma özelliği daha...
Sert düşüş yaşayan altının gram fiyatı 366 liradan işlem görüyor
Sert düşüş yaşayan altının gram fiyatı 366 liradan işlem görüyor
Borsanın en değerli şirketi 44 milyar 733 milyon lirayla Koç Holding oldu
Borsanın en değerli şirketi 44 milyar 733 milyon lirayla Koç Holding oldu
Son Dakika: Toplu taşıma araçları üçte bir oranında ayakta yolcu alabilecek
Son Dakika: Toplu taşıma araçları üçte bir oranında ayakta yolcu alabilecek
Otellerdeki mini kulüpler ve kreşler hizmet verecek
Otellerdeki mini kulüpler ve kreşler hizmet verecek
İBB, 1 liralık maskeleri CHP'li isimden 3 kat daha pahalıya aldı
İBB, 1 liralık maskeleri CHP'li isimden 3 kat daha pahalıya aldı
Güne düşüşle başlayan gram altın 371,9 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan gram altın 371,9 liradan işlem görüyor
Son Dakika: Habur ve Gürbulak sınır kapıları tekrar açılıyor
Son Dakika: Habur ve Gürbulak sınır kapıları tekrar açılıyor
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Türkiye ile Azerbaycan arasındaki vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı
Türkiye ile Azerbaycan arasındaki vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı
Ev almak isteyen vatandaşa bir müjde de özel bankalardan! 2 yıl ödemesiz kredi geliyor
Ev almak isteyen vatandaşa bir müjde de özel bankalardan! 2 yıl ödemesiz kredi geliyor
Son Dakika: Türkiye kendi uydusunu uzaya gönderen 10 ülke arasına girecek
Son Dakika: Türkiye kendi uydusunu uzaya gönderen 10 ülke arasına girecek
Mesleki Yeterlilik Sınavları bugün itibarıyla yeniden başladı
Mesleki Yeterlilik Sınavları bugün itibarıyla yeniden başladı
Sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda yetiştirilecek doktora öğrencilerine aylık 4.500 lira burs verilecek
Sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda yetiştirilecek doktora öğrencilerine aylık 4.500 lira burs verilecek
Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre fiyat artışı
Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre fiyat artışı
THY, yolculara hijyen seti vermeye ve uçuşlarda hijyen uzmanı görevlendirmeye başladı
THY, yolculara hijyen seti vermeye ve uçuşlarda hijyen uzmanı görevlendirmeye başladı
2020'nin ilk 5 ayında Türkiye'de en çok Renault marka otomobil satıldı
2020'nin ilk 5 ayında Türkiye'de en çok Renault marka otomobil satıldı
Dünkü sert düşüşün ardından yeni güne yükselişle başlayan dolar 6,73'den işlem görüyor
Dünkü sert düşüşün ardından yeni güne yükselişle başlayan dolar 6,73'den işlem görüyor
Giresun'da ilk defa salep üretimi yapıldı, kilosu 1.400 TL'den satılıyor
Giresun'da ilk defa salep üretimi yapıldı, kilosu 1.400 TL'den satılıyor
Son Dakika: ÇED raporuna onay çıkan yerli otomobil fabrikasının inşaatına başlanacak
Son Dakika: ÇED raporuna onay çıkan yerli otomobil fabrikasının inşaatına başlanacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Faik Öztrak Fahrettin Koca Adnan Menderes Hasan Polatkan
Magazin Ece Erken Tilbe Saran Şahan Gökbakar İbrahim Tatlıses
Spor Jose Sosa Fatih Terim Bülent Uygun Ahmet Ağaoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Kadın Haziran Otomobil Beşiktaş
Şu an buradasınız: Korona virüs salgını sürecinde ihracatçılar için yaptıkları çalışmaları anlattı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.6.2020 13:09:47. #1.15#
title