Korona virüs salgını nedeniyle Taksim ve İstiklal Caddesi boş kaldı
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İstiklal Caddesi, İstanbul, Taksim, 3. Sayfa

Korona virüs salgını nedeniyle Taksim ve İstiklal Caddesi boş kaldı

Korona virüs salgını nedeniyle Taksim ve İstiklal Caddesi boş kaldı Taksim ve İstiklal Caddesi havadan görüntülendi Dünyayı saran korona virüs nedeniyle her gün yerli ve yabancı turisttin akınına uğrayan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nin boş hali havadan görüntülendi.

26.03.2020 12:54 | Son Güncelleme: 26.03.2020 12:59
Korona virüs salgını nedeniyle Taksim ve İstiklal Caddesi boş kaldı

Korona virüs salgını nedeniyle Taksim ve İstiklal Caddesi boş kaldı

Taksim ve İstiklal Caddesi havadan görüntülendi

İSTANBUL - Dünyayı saran korona virüs nedeniyle her gün yerli ve yabancı turisttin akınına uğrayan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nin boş hali havadan görüntülendi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle İstanbul adeta sessizliğe büründü. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi virüs nedeniyle bomboş kaldı. Birkaç vatandaşın yürüdüğü meydan ve caddedeki tarihi yoğunluk düşüşü ise havadan görüntülendi.

Korona virüs salgını nedeniyle Taksim ve İstiklal Caddesi boş kaldı

Kaynak: İHA

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Korona virüs salgını nedeniyle Taksim ve İstiklal Caddesi boş kaldı

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