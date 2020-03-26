Korona virüs salgını nedeniyle Taksim ve İstiklal Caddesi boş kaldı Dünyayı saran korona virüs nedeniyle her gün yerli ve yabancı turisttin akınına uğrayan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesinin boş hali havadan görüntülendi.

Dünyayı saran korona virüs nedeniyle her gün yerli ve yabancı turisttin akınına uğrayan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesinin boş hali havadan görüntülendi. Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle İstanbul adeta sessizliğe büründü. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi virüs nedeniyle bomboş kaldı. Birkaç vatandaşın yürüdüğü meydan ve caddedeki tarihi yoğunluk düşüşü ise havadan görüntülendi. - İSTANBUL Kaynak: İHA