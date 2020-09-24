Korona virüs salgını nedeniyle bir avucunda bir kasa portakala eşdeğer C vitamini olan kuşburnu...
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Korona virüs salgını nedeniyle bir avucunda bir kasa portakala eşdeğer C vitamini olan kuşburnu...

24.09.2020 09:51 | Son Güncelleme: 24.09.2020 09:56
Korona virüs salgını nedeniyle bir avucunda bir kasa portakala eşdeğer C vitamini olan kuşburnu...

Bayburt'ta dağlardan toplanan kuşburnunun hasat dönemi başladı.

Bayburt'ta dağlardan toplanan kuşburnunun hasat dönemi başladı. Korona virüs salgını nedeniyle bir avucunda bir kasa portakala eşdeğer C vitamini olan kuşburnu ilgi görüyor.

Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle vatandaşlar C vitamini deposu kuşburnu meyvesini toplamak için dağlara akın ediyor. Kış aylarında marmelat ve reçel olarak kahvaltı sofralarında yer almasının yanı sıra çay ve meyve suyu olarak da tüketilen kuşburnu, Bayburt'ta vatandaşlar tarafından dağlardan toplanıyor. Kış mevsiminde tüketilen, ilin ekonomisine de katkı sağlayan kuşburnu soğuk algınlığı ve gribe karşı etkili ve lezzetli olarak yerini alıyor.

Semt pazarlarında da kilosu 5 ila 10 TL arasında satılan kuşburnu bugünlerde yoğun ilgi görüyor. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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