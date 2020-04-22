Korona virüs salgını kapsamında giysilerin yüksek ısılarda yıkanması gerekiyor
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Fatih Öztürk, Güncel

Korona virüs salgını kapsamında giysilerin yüksek ısılarda yıkanması gerekiyor

Korona virüs salgınına karşı en önemli hususlardan biri olan kişisel temizliğe dikkat etmek için günlük kıyafetlerin yüksek ısılarda yıkanması gerektiği belirtildi.

22.04.2020 13:23 | Son Güncelleme: 22.04.2020 13:24
Korona virüs salgını kapsamında giysilerin yüksek ısılarda yıkanması gerekiyor

Korona virüs salgınına karşı en önemli hususlardan biri olan kişisel temizliğe dikkat etmek için günlük kıyafetlerin yüksek ısılarda yıkanması gerektiği belirtildi.

İçinde bulunduğumuz koronavirüs salgını nedeniyle günlük hayatta diğer insanlarla etkileşimde bulunmamız nedeniyle kıyafetlerimize bakteri ve virüs gibi zararlıların bulaşması ihtimaline karşı giysilerimizin yüksek sıcaklıklarda ve yıkanması ve ütülenmesi önem arz ediyor. Evlerde kullanılan çamaşır makineleri bu durumda yetersiz kalabiliyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan kuru temizleme işletmecisi Fatih Öztürk, sosyal hayatta ve iş hayatında giydiğimiz kıyafetlerin temizlenmesinde kuru temizlemenin önemine değinerek "Yaşadığımız süreçte kullandığımız takım elbise, kazak, gömlek, pantolon ve kabanlar gibi dış ortamda kullandığımız kıyafetler farkında olmadan enfekte olabilir. İnsanlar evlerine ya da gittikleri herhangi bir yere bu kıyafetlerle bakteri ya da virüs taşıyabilir. Evlerimizde kullandığımız makineler bu konuda yetersiz kalıyor. Giysilerin daha hijyenik ve uzun ömürlü olabilmesi için kuru temizlemelerde yüksek sıcaklıklarda yıkanması ve ütülenmesine ihtiyaç duyuluyor" açıklamasında bulundu.

Kış mevsiminin bitmesinden dolayı kışlık giysilerin yavaş yavaş dolaplarda yerini almaya başlamasında da değinen Öztürk "Artık bahar mevsimine girdik, kışlık kıyafetlerimizi dolaplara kaldırmaya başladık. Kıyafetlerin uzun ömürlü ve temiz kullanmak için vatandaşlarımızın kuru temizlemeyi tercih etmelerini tavsiye ediyoruz" dedi. - GİRESUN

Kaynak: İHA

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