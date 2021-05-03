Korona virüs salgını fındık fiyatlarını ve ihracatını olumsuz etkiliyor
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Korona virüs salgını fındık fiyatlarını ve ihracatını olumsuz etkiliyor

Korona virüs salgını fındık fiyatlarını ve ihracatını olumsuz etkiliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Giresun'un Keşap ilçesi Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şahin, Korona virüs salgını nedeniyle Avrupa'ya fındık ihracatında azalma olduğunu, bu nedenle fındık fiyatının serbest piyasada düşüşe geçtiğini söyledi.

Giresun'un Keşap ilçesi Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şahin, Korona virüs salgını nedeniyle Avrupa'ya fındık ihracatında azalma olduğunu, bu nedenle fındık fiyatının serbest piyasada düşüşe geçtiğini söyledi.

Karadeniz bölgesinin en önemli geçim kaynağı olan fındık, 2021 sezonunda Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) fındık alımı yapmasıyla birlikte 24- 25 liradan satılırken, sezon içerisinde 27 liraya kadar yükseldi. Ancak sezonun ortaları diyebileceğimiz mart ve nisan aylarında serbest piyasada fındık fiyatları düşmeye başladı. Bugün ise serbest piyasa da fındık fiyatı 22 liraya kadar geriledi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Şahin "Avrupa ülkeleri fındık alımı yapmadığı için fiyatları düşmeye başladı. Oysaki hala üreticilerimizin elinde bir miktar daha fındık bulunmaktadır. Eğer TMO devrede olmasaydı fındık fiyatları bu rakamların da altına inerdi. Hatta sezon içerisinde 24-25 liradan satılan fındık fiyatı TMO'nun devrede olmasından dolayıdır aksi halde fındık fiyatı 20 liranın dahi altına düşebilirdi. Bununla birlikte pandemi koşulları olmasaydı Avrupa ülkelerine yeteri kadar fındık ihracatı yapılabilseydi de fındık fiyatı bu defa 30 lirayı bulabilirdi. Ancak her şeye rağmen iç piyasada TMO fiyatları dengelemiş ve fındık fiyatının daha da düşmesinin önüne geçmiştir" dedi.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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