Korona virüs saç stilini de etkiledi
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Korona virüs saç stilini de etkiledi

Korona virüs saç stilini de etkiledi Mardin'in Kızıltepe ilçesinde korona virüs salgını nedeniyle vatandaşlar bir çok alışkanlıklarını değiştirdiği gibi saç stillerini de değiştirerek kısa saç modellerini tercih etmeye başladı.

20.06.2020 10:49 | Son Güncelleme: 20.06.2020 10:54

Korona virüs saç stilini de etkiledi

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde korona virüs salgını nedeniyle vatandaşlar bir çok alışkanlıklarını değiştirdiği gibi saç stillerini de değiştirerek kısa saç modellerini tercih etmeye başladı.

Küresel bir tehdit haline gelen korona virüs sebebiyle bir çok alışkanlığını değiştiren vatandaşlar daha hijyenik olmak için saçını kısa kestiriyor. Kızıltepe'de 15 yıldır İpek Mahallesi Ali Ertaş Caddesinde kuaförlük yapan ve dünya çapında katıldığı yarışmada en iyi saç tasarım ödülü alan kuaför Yusuf Aydın, korona virüsü yüzünden müşterilerinin artık kısa saç modelini tercih ettiğini söyledi. Mardin'in uluslararası ödüllü erkek kuaförü Yusuf Aydın, "Korona virüs başladığından beri vatandaşların çoğu alışkanlıklarını değiştirdi. Bu değişim saç ve sakal trendlerine de yansıdı. Müşterilerimiz geldiğinde artık kısa saç modelini tercih ediyor. Müşterilerin çoğu 3 veya 4 numarayı tercih ediyor" dedi.

Müşteri sağlığı için kendi tedbirlerini de aldıklarını ifade eden Aydın, "Artık tek kullanımlık havlu kullanıyoruz. Tek kullanımlık örtü ve kimseyi maskesiz içeri almıyoruz. Randevulu çalışıyoruz. İçeride oturmak kesinlikle yasaktır" diye konuştu.

Vatandaşlar da virüs nedeniyle kısa saç modelini tercih ettiklerini söyledi.

Korona virüs saç stilini de etkiledi

Kaynak: İHA

Manşet

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