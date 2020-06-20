Korona virüs saç stilini de etkiledi Mardin'in Kızıltepe ilçesinde korona virüs salgını nedeniyle vatandaşlar birçok alışkanlıklarını değiştirdiği gibi saç stillerini de değiştirerek, kısa saç modellerini tercih etmeye başladı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde korona virüs salgını nedeniyle vatandaşlar birçok alışkanlıklarını değiştirdiği gibi saç stillerini de değiştirerek, kısa saç modellerini tercih etmeye başladı.

Küresel bir tehdit haline gelen korona virüs sebebiyle birçok alışkanlığını değiştiren vatandaşlar, daha hijyenik olmak için saçını kısa kestiriyor. Kızıltepe'de 15 yıldır İpek Mahallesi Ali Ertaş Caddesi'nde kuaförlük yapan ve katıldığı uluslararası yarışmada en iyi saç tasarım ödülü alan kuaför Yusuf Aydın, korona virüsü yüzünden müşterilerinin artık kısa saç modelini tercih ettiğini söyledi. Aydın, "Korona virüs başladığından beri vatandaşların çoğu alışkanlıklarını değiştirdi. Bu değişim saç ve sakal trendlerine de yansıdı. Müşterilerimiz geldiğinde artık kısa saç modelini tercih ediyor. Müşterilerin çoğu 3 veya 4 numarayı tercih ediyor" dedi.

Müşteri sağlığı için kendi tedbirlerini de aldıklarını ifade eden Aydın, "Artık tek kullanımlık havlu kullanıyoruz. Tek kullanımlık örtü ve kimseyi maskesiz içeri almıyoruz. Randevulu çalışıyoruz. İçeride oturmak kesinlikle yasaktır" diye konuştu.

Vatandaşlar da virüs nedeniyle kısa saç modelini tercih ettiklerini söylediler. - MARDİN

Kaynak: İHA