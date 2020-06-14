Korona virüs Roma Tiyatrosu'nu da vurdu Korona virüs Roma Tiyatrosu'nu da vurdu İznik Roma Tiyatrosu'nda salgından dolayı az kadro ile kazılar devam edecek Roma Tiyatrosu kazılar için gün sayıyor İznik Gölü'nün kenarında M.S. 2.

Korona virüs Roma Tiyatrosu'nu da vurdu

İznik Roma Tiyatrosu'nda salgından dolayı az kadro ile kazılar devam edecek

Roma Tiyatrosu kazılar için gün sayıyor

BURSA - İznik Gölü'nün kenarında M.S. 2. yüzyılda İmparator Trainaus döneminde inşa edilen Roma Tiyatrosu'nda 2020 yılı kazıları için geri sayım başladı. Bu yıl korona virüsünden dolayı daha az personelle, sosyal mesafe kurallarıyla kazılar yapılacak.

Türkiye'de önemli antik yapılarından İznik Roma Tiyatrosu her yıl belirli dönemde gerçekleştirilen kazılarına bu yıl da devam edecek. Temmuz ayı içerisinde başlaması beklenen kazılar korona virüsünden dolayı bu yıl daha az personelle ve sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak gerçekleştirilecek. Düz bir alana inşa edilerek tonozlarla yükseltilmesi nedeniyle mimari açıdan Türkiye'deki tek örnek gösterilen İznik Roma Tiyatrosu, bir dönem gladyatör dövüşlerine ev sahipliği yaptı. Hristiyanlığın ardından tiyatronun yasaklanmasıyla birlikte dini alan olarak da kullanıldı.

İznik Roma Tiyatrosu'ndaki kazı çalışmaları ilk 1980 yılında Bursa Müzesi'nde görev yapan Bedri Yalman tarafından başlatıldı. 2006 yılına kadar devam eden çalışmalarda orkhestra, cavea, parodoslar, bazı tonozlu galeriler ve sahne binasının ön cephesi kazıldı. 2016 yılında Bursa Büyükşehir Belediyesi sponsorluğunda yılın belirli aralıklarıyla yürütülen kazı ve restorasyon çalışmaları Dokuz Eylül Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanlığı tarafından gerçekleştiriliyor.

Sanat Tarihçisi Doğan Özgün Kolaç, "Roma Tiyatrosu, M.S 2. yüzyılda Roma İmparatoru Trainaus döneminde Bithynia Valisine yaptırılıyor. 1980 yılında Bursa Arkeoloji Müzesi'nde görev yapan Bedri Yalman tarafından kazıları başlatılıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin devreye girmesiyle 2016 yılında tekrar çalışılmaya başlanıyor. Yaz dönemi yaklaştı ve kazılar yakından başlayacaktır. Bu yapı dünya tarihi açısında önemlidir. Aslına uygun restorasyon yapılarak Türkiye turizmine kazandırılması gerekiyor" dedi.

Bazı savaşlarda tiyatroda kullanılan blok berberlerin şehrin savunmasında surlarda kullanıldığına dikkat çeken Kolaç, "Ayrıca gladyatör dövüşlerine sahne olmuş. O zamanlarda burada bulunan belgelerden yola çıkarak biletli girişin olduğu tespit edilmişti. Bu tiyatronun en önemli özelliklerinden birisi de Türkiye'de beşik tonozlar üzerine kurulu bir yapıdır" diye konuştu.

Kaynak: İHA