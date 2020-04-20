Korona virüs Ramazan alışverişini de etkiledi
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Eminönü, Güncel

Korona virüs Ramazan alışverişini de etkiledi

Ramazan alışverişlerinin vazgeçilmez adreslerinden Eminönü'nde tezgahlar bu sene boş kaldı.

20.04.2020 15:35 | Son Güncelleme: 20.04.2020 15:35
Korona virüs Ramazan alışverişini de etkiledi

Ramazan alışverişlerinin vazgeçilmez adreslerinden Eminönü'nde tezgahlar bu sene boş kaldı. Korona virüs salgını nedeniyle vatandaşların gelemediği çarşı havadan görüntülendi.

Ramazan öncesinde tıklım tıklım olan Eminönü'ndeki tezgahlar, bu kez boş kaldı. Korona virüs tedbirleri kapsamında Mısır Çarşısı geçici süreliğine kapandı. Çarşı çevresindeki esnaf da salgın nedeniyle rağbet görmedi. 'Evde kal' çağrılarına uyan İstanbullular Ramazan alışverişi için Eminönü'ne tercih edemedi. Maske ve eldiven takan bazı vatandaşlar da sosyal mesafe kuralına uyarak alışverişini tamamladı.

"NORMALDE BUGÜN İĞNE ATSAN YERE DÜŞMEZ OLURDU"

Ramazan alışverişi için Eminönü'ne gelen Cenab Sever, "Geçen sene ile kıyaslarsak eğer bu sene ramazan alışverişi yok gibi bir şey. Devamlı alışveriş yaptığımız esnaflardan alışveriş yapmaya gayret ediyoruz ama çarşının hali malum. Normalde bugün iğne atsan yere düşmez olurdu. İftariyelik alıyorum. Hurma, helva alacağım. Ağızlarda tat kalmadı, çarşıda nasıl kalsın" diye konuştu.

"KARGOYLA GÖNDERİYORUZ"

Telefon açan müşterilere servis yaptıklarını ifade eden esnaf Hafız Muhammet, "Kimseyi mağdur etmemeye çalışıyoruz. Uzak yerlere kargoyla gönderiyoruz. İnşallah bu hastalık bittiği zaman müşterilerimize kavuşacağız" dedi.

"15 LİRADAN 50 LİRAYA KADAR HURMA VAR"

Hurma fiyatlarıyla ilgili bilgi veren esnaf Ahmet Akbulut, "Geçen seneyle dağlar kadar fark var. Geçen sene hastalık yoktu. Tamamen durdu. Tek tük talep oluyor. En yükseğimiz 50 TL, 40 liraya var, 15 liraya var" dedi.

(Caner Sönmez/İHA)

Kaynak: İHA

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