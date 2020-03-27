Korona virüs provakasyonuna gözaltı Denizli'de sosyal medya hesabı üzerinden korona virüs önlemleri hakkında provokasyon yaptığı iddia edilen bir şahıs gözaltına alındı.

Denizli'de sosyal medya hesabı üzerinden korona virüs önlemleri hakkında provokasyon yaptığı iddia edilen bir şahıs gözaltına alındı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Denizli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi polis ekipleri internet üzerinden sosyal medya hesabından korona virüs önlemleri ile ilgili ceza evlerinde görüşlerin iptal edilmesi konusunda toplanma çağrısında bulunan M.T. gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alınan M.T. savcılığın talimatı ile serbest bırakıldı. Şahsın hakkında 'suç işlemeye tahrik' suçundan adli işlem yapıldığı bildirildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA