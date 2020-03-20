Korona virüs paylaşımı yapan şahsa işlem yapıldı
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Tekirdağ, 3. Sayfa

Korona virüs paylaşımı yapan şahsa işlem yapıldı

Tekirdağ'da sosyal medyada korona virüs paylaşımı yapan şahsa işlem yapıldı.

20.03.2020 18:28 | Son Güncelleme: 20.03.2020 18:28
Korona virüs paylaşımı yapan şahsa işlem yapıldı

Tekirdağ'da sosyal medyada korona virüs paylaşımı yapan şahsa işlem yapıldı.

Olay Tekirdağ'ın Marmaraereğilisi İlçesine bağlı Cedit Ali Paşa Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre B.M.Ö. isimli şahsın sosyal medya üzerinden korona virüsü ile ilgili yapmış olduğu paylaşımların 'Halk Arasında Korku ve Panik Oluşturmak Amacıyla Tehdit' suçunu oluşturduğu tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen emniyet ekiplerince B.M.Ö. isimli şahsın şüpheli sıfatı ile ifadesi alınarak, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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