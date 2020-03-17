Korona virüs paylaşımı ile fenomen oldu Kilis'te, Remzi Yırtıcı adlı vatandaşın korona virüsüyle ilgili paylaşımı sosyal medyada beğeni rekoru kırdı.

Kilis'te, Remzi Yırtıcı adlı vatandaşın korona virüsüyle ilgili paylaşımı sosyal medyada beğeni rekoru kırdı.



Kilis Küçük Sanayi Sitesinde hurda araç parçası alıp satan Remzi Yırtıcı, kendisine özgü paylaşımlarıyla sanal alemde fenomen oldu. Son olarak korona virüsü ile ilgili paylaşımı beğeni rekoru kıran Remzi Yırtıcı İHA'ya konuştu. Yırtıcı, paylaşım yaparken beklenti içerisinde olmadığını ifade ederek, "Aklıma geldiği zaman bir şeyleri, insanlarla paylaşmak istiyorum. Bir hobi amaçlı, kesinlikle hiçbir beklentim yok, insanlar beni tanısın, bir videoyu paylaşırken, yayınlarken, paylaşılsın, beğenilsin, yorum yapılsın, beğeni alsın diye böyle bir düşüncem yok. Akşam yatarken, iş yerinde oturduğum yerde, aklıma gelince videoyu çekip yayınlıyorum. Bazı videolar beğeniliyor, bazıları beğenilmiyor. Beğenilip, beğenilmesin diye paylaşım yapmıyorum. Aklıma gelince çekip paylaşıp gidiyorum" dedi. - KİLİS

Kaynak: İHA