Korona virüs pandemisinde her gün 11 bin çağrıya cevap verdiler
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Korona virüs pandemisinde her gün 11 bin çağrıya cevap verdiler

Normal zamanlarda günde en fazla 600 çağrıya cevap verirken, pandemi sürecinde günlük 11 binin üzerinde çağrıya yetişen Bursa Büyükşehir Belediyesi Alo 153 ve Beyaz Masa ekibi, korona virüsle mücadelede aktif bir rol üstlendi.

Korona virüs pandemisinde her gün 11 bin çağrıya cevap verdiler
04.06.2020 10:04 | Son Güncelleme: 04.06.2020 10:07

Normal zamanlarda günde en fazla 600 çağrıya cevap verirken, pandemi sürecinde günlük 11 binin üzerinde çağrıya yetişen Bursa Büyükşehir Belediyesi Alo 153 ve Beyaz Masa ekibi, korona virüsle mücadelede aktif bir rol üstlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bu süreçte özveriyle çalışan çağrı merkezi personeliyle bir araya gelip, Bursa'da sürecin çok iyi yönetildiğini söyledi.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında tüm birimleriyle teyakkuza geçen Bursa Büyükşehir Belediyesi, zor ve kritik süreçte Beyaz Masa, Alo 153 ve kurum santrali 7/24 vatandaşın yanında oldu. Pandemi süreci öncesinde 17 personelle günde en fazla 600 çağrıya cevap verilen birimlerde, bu rakam pandemi sürecinde yaklaşık 20 kat artarak 11 bin civarına ulaştı. Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü, İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve Santral olmak üzere farklı birimlerden 100 personelin görevlendirildiği Alo 153, Beyaz Masa ve kurum santralinde bugüne kadar toplam 239 bin 313 çağrıya cevap verildi. En yoğun dönemde gelen çağrılara maksimum 2,5 dakikada cevap verilirken, Büyükşehir Belediyesi bu alanda Türkiye'deki kurumlar arasında ilk sıraya yükselme başarısı gösterdi.

"Hepimizin borcu var"

Pandemi sürecinde büyük fedakarlık gösteren ve Bursalıların taleplerine cevap verme noktasında çağrı merkezinde önemli görevler üstlenen personelle bir araya gelen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 13-14 Mart tarihinde başlayıp 2,5 ay süren korona virüs sürecinde Türkiye'nin birçok ilklerle tanıştığını dile getirdi. Devletin sağlık alanındaki yatırımlarının ve alınan tedbirlerin ne kadar doğru olduğunu herkesin gördüğünü belirten Başkan Aktaş, Bursa'daki hasta sayısının Türkiye ortalamasının altında olduğunu hatırlatarak, yoğun bakımlarda da hiçbir sıkıntının yaşanmadığını vurguladı. Valilik, Büyükşehir Belediyesi, emniyet, jandarma ve diğer kurumların süreçte büyük gayret gösterdiğini aktaran Başkan Aktaş, "Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak makine, ekipman, personel, finansman gücümüz var. Biz birçok kuruma göre daha rahat hareket edebiliyoruz. Bu manada hemen bir yapılanma içine girerek kriz masası oluşturduk. Diğer birimlerden arkadaşları Alo 153 ve Beyaz Masada buluşturarak yapılanma içerisine girdik. Sahada erzak ve sıcak yemek dağıtımları yapıldı. Bu süreci kolaylaştırmak için hep beraber bir gayret ortaya koyduk. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Bu ülkeye, millete ve şehre hepimizin borcu var. İşimizi o yüzden hakkıyla yapmalıyız" dedi.

"Süreç iyi yönetildi"

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki personelin zaman içerisinde farklı birimlerde sorumluluk ve görev alabileceğini söyleyen Başkan Alinur Aktaş, tüm çalışanların farklı sorumlulukları almak için hazır olması gerektiğini dile getirdi. Zor süreci ekip olarak başarıyla atlattıklarını ifade eden Başkan Aktaş, "Ben tek başıma bir hiçim. En fazla iki kişilik çalışabilirim. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Ekip uyumlu ve ahenkliyse işler daha güzel yapılıyor. Ben sürecin gayet iyi idare edildiğini biliyorum. Bu konuda gayret gösteren tüm arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ederim. Sürekli sahada olan birisiyim. İnsanlarla istişare ediyorum. Vatandaşların memnuniyetlerini çok net bir şekilde sahada gördüm" diye konuştu.

Özel sektörde müşteri memnuniyetinin öncelik arz ettiğini hatırlatan Başkan Aktaş, Büyükşehir Belediyesi'nin de "Yalın belediyecilik" adıyla yeni bir uygulamayı başlatacağını belirtti. Özel sektörde üst düzey kişilere verilen eğitimleri aynı şekilde belediye ekiplerine de vereceklerini aktaran Aktaş, "Merkezimize bundan önce olduğu gibi bundan sonra da vatandaşımızı alıyoruz. Vatandaş memnuniyetini ön planda tutan ve her geçen gün kendini yenileyen bir modelle çalışacağız. Her arkadaşımız beceri ve kabiliyeti doğrultusunda zaman içerisinde değişimlere ve dönüşümlere uğrayacaktır" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: Salgında tüm dünya normalleşirken Brezilya'da 1.349, Meksika'da 1.092 kişi hayatını kaybetti Haber
Son Dakika: Salgında tüm dünya normalleşirken Brezilya'da 1.349, Meksika'da 1.092 kişi hayatını kaybetti
Yemekteyiz programını bırakan Seda Sayan, kendisini eleştiren takipçisine küfürle karşılık verdi Haber
Yemekteyiz programını bırakan Seda Sayan, kendisini eleştiren takipçisine küfürle karşılık verdi
Erdoğan'dan yeni partiler için kurmaylarına 'Yokluğa mahkum edin' talimatı Haber
Erdoğan'dan yeni partiler için kurmaylarına "Yokluğa mahkum edin" talimatı
Vaka sayısı düşmeden neden normalleşiyoruz? Bilim Kurulu Üyesi Özlü açıklık getirdi Haber
Vaka sayısı düşmeden neden normalleşiyoruz? Bilim Kurulu Üyesi Özlü açıklık getirdi
Türkiye, koronavirüsle mücadele ederken 7 ilimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı patlak verdi Haber
Türkiye, koronavirüsle mücadele ederken 7 ilimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı patlak verdi
48 saatte yapılan kaçak villa sahibi tarafından yıkıldı Haber
48 saatte yapılan kaçak villa sahibi tarafından yıkıldı
Sivas ve Kayseri'de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığından 2 kişi hayatını kaybetti
Sivas ve Kayseri'de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığından 2 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'nin zehri en ölümcül ve en büyük yılanı görüntülendi
Türkiye'nin zehri en ölümcül ve en büyük yılanı görüntülendi
ABD'deki gösterilere destek veren FETÖ'cü Emre Uslu, Türkiye'yi hedef gösterdi
ABD'deki gösterilere destek veren FETÖ'cü Emre Uslu, Türkiye'yi hedef gösterdi
Çinli yetkililerin koronavirüs verilerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmaması binlerce insanın boşu boşuna ölmesine sebep oldu
Çinli yetkililerin koronavirüs verilerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmaması binlerce insanın boşu boşuna...
Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, ikiz annesi olmaya hazırlanıyor
Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, ikiz annesi olmaya hazırlanıyor
Kardeşleri ile birlikte oynarken 6. kattan düşen çocuk, hayatını kaybetti
Kardeşleri ile birlikte oynarken 6. kattan düşen çocuk, hayatını kaybetti
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Mario Gomez'in futbolu bırakacağı konuşuluyor
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Mario Gomez'in futbolu bırakacağı konuşuluyor
Beşiktaş kaleyi Jeroen Zoet'e emanet etmek istiyor
Beşiktaş kaleyi Jeroen Zoet'e emanet etmek istiyor
İngiltere Championship'te 9 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
İngiltere Championship'te 9 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Karantina süresi bir hafta daha uzatılınca mahalleli isyan etti
Karantina süresi bir hafta daha uzatılınca mahalleli isyan etti
Günlük burç yorumları 4 Haziran 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 4 Haziran 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Artvin'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Artvin'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Beşiktaş'tan G.Saray'a 'şampiyonluk' yanıtı: 'Şeref'imiz ile oynayıp 'Hakkı'mız ile kazandık
Beşiktaş'tan G.Saray'a 'şampiyonluk' yanıtı: 'Şeref'imiz ile oynayıp 'Hakkı'mız ile kazandık
Sıtma ilacı korona tedavisinde kullanılmaya devam edecek mi? Bakan Koca, püf noktasını paylaştı
Sıtma ilacı korona tedavisinde kullanılmaya devam edecek mi? Bakan Koca, püf noktasını paylaştı
Siyah pirincin rengini gören boya zannedip bakanlığa şikayet ediyor ancak faydaları saymakla bitmiyor
Siyah pirincin rengini gören boya zannedip bakanlığa şikayet ediyor ancak faydaları saymakla bitmiyor
Yerli otomobil için Yatırım Teşvik Belgesi alındı
Yerli otomobil için Yatırım Teşvik Belgesi alındı
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Oğulcan Çağlayan'ın Galatasaray'la görüştüğünü doğruladı
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Oğulcan Çağlayan'ın Galatasaray'la görüştüğünü doğruladı
Son Dakika: İstanbul'da suç örgütleri için silah üreten imalathaneye baskın düzenlendi
Son Dakika: İstanbul'da suç örgütleri için silah üreten imalathaneye baskın düzenlendi
Tatilciler, Akdeniz kıyısında maske takarak güneşlendi
Tatilciler, Akdeniz kıyısında maske takarak güneşlendi
İş insanına 'aşk tuzağı' kurup boğularak öldürülmesine sebep olan kadın yakalandı
İş insanına "aşk tuzağı" kurup boğularak öldürülmesine sebep olan kadın yakalandı
İran Dini Lideri Hamaney, İran devrimiyle ilgili özeleştiri yaptı
İran Dini Lideri Hamaney, İran devrimiyle ilgili özeleştiri yaptı
Mahalle ziyaretine giden kadın 11 kişiye koronavirüs bulaştırdı
Mahalle ziyaretine giden kadın 11 kişiye koronavirüs bulaştırdı
Sanayi ustası, 10 bin liraya aldığı Serçe'ye 40 bin liralık sistem kurdu
Sanayi ustası, 10 bin liraya aldığı Serçe'ye 40 bin liralık sistem kurdu
Beyaz Saray önündeki George Floyd protestosunda Galatasaray formalı Türk ilgi odağı oldu
Beyaz Saray önündeki George Floyd protestosunda Galatasaray formalı Türk ilgi odağı oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Alparslan Türkeş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Hülya Avşar Acun Ilıcalı Haldun Dormen
Spor Ali Koç Jose Sosa Mete Gazoz Şenol Güneş Malcolm Thomas
Daha Fazla Kadın Haziran Otomobil Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Korona virüs pandemisinde her gün 11 bin çağrıya cevap verdiler - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.6.2020 10:07:52. #1.15#
title