Korona virüs önlemleri altında LGS sınavı
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Korona virüs önlemleri altında LGS sınavı

Korona virüs önlemleri altında LGS sınavı Öğrencilere maske dağıtıldı, sosyal mesafeye dikkat edildi İstanbul'da öğrenciler korona virüs önlemleri altında Liselere Geçiş Sistemi (LGS), kapsamındaki merkezi sınava girmek üzere okullara gelmeye başladı.

20.06.2020 08:59 | Son Güncelleme: 20.06.2020 09:52

Korona virüs önlemleri altında LGS sınavı

Öğrencilere maske dağıtıldı, sosyal mesafeye dikkat edildi

İSTANBUL - İstanbul'da öğrenciler korona virüs önlemleri altında Liselere Geçiş Sistemi (LGS), kapsamındaki merkezi sınava girmek üzere okullara gelmeye başladı. Okul girişinde öğrencilere maske dağıtımı gerçekleştirilen sosyal mesafe kuralına dikkat edildi.

Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınavın başlamasına kısa bir süre kala İstanbul'da öğrenciler sınava girecekleri okullara gelmeye başladı. Korona virüs önlemleri altında gerçekleşecek sınav öncesi öğrencilere okul girişinde maske dağıtımı gerçekleşti. Öğrencilere yeni maske verilirken okula geldikleri maskelerin hijyen gereği çöpe atılması istendi. Okul girişinde öğrencilerin sosyal mesafe kuralına dikkat ettikleri görüldü.

Korona virüs önlemleri altında LGS sınavı

Kaynak: İHA

Manşet

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