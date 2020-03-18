Korona virüs önlemi için dezenfekte çalışmaları yoğunlaştırıldı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Korona virüs önlemi için dezenfekte çalışmaları yoğunlaştırıldı - Haber
Osman Güder, Battalgazi, Türkiye, Malatya, Güncel

Korona virüs önlemi için dezenfekte çalışmaları yoğunlaştırıldı

Malatya'nın Battalgazi ilçesi Belediyesi, korona virüs önlemi için dezenfekte çalışmalarını yoğunlaştırdı.

18.03.2020 17:14 | Son Güncelleme: 18.03.2020 17:14
Korona virüs önlemi için dezenfekte çalışmaları yoğunlaştırıldı

Malatya'nın Battalgazi ilçesi Belediyesi, korona virüs önlemi için dezenfekte çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Battalgazi Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında belediyeye bağlı hizmet birimleri başta olmak üzere umuma açık yerlerde dezenfekte çalışmaları belediye ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de görülen korona virüs nedeniyle Battalgazi Belediyesi, Başkan Osman Güder'in talimatıyla dezenfekte çalışmalarını gerçekleştirdi. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünce oluşturulan özel ekipler; belediyeye bağlı hizmet birimleri başta olmak üzere umuma açık yerlerde dezenfekte çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürüyor. Vatandaşların yoğun şekilde kullandığı Battalgazi Belediyesi Hizmet Binası başta olmak üzere Orduzu Galip Demirel Çınar Park Sosyal Tesisleri, Sosyal Yaşam Merkezi, Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi, Hayır Çarşısı, İspendere Şifalı İçmeleri, ilçede günlük olarak kurulan Pazar yerleri, Millet Bahçesi, Hasan Basri (Korucuk) Türbesi, Tarihi Silahtar Mustafapaşa Kervansarayı, Şehit Fevzi - Beylerbaşı Kültür Merkezi ve Mahalle Müzesi ve Tarihi Tahtalı Hamam Müzesi'nde dezenfekte çalışmalarını tamamladı. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder çalışmaları yakından takip ederek dezenfekte çalışmalarının düzenli şekilde devam edeceğini belirtti. Halk sağlığını kendileri için her şeyden önce geldiğine dikkat çeken Başkan Osman Güder, "Son günlerde korona virüsü tüm dünyanın gündemine oturdu.. Maalesef üzüntü ile ifade ediyoruz ki Türkiye'de vakalar görülmeye başlandı. Ülke genelinde Sağlık Bakanlığı, İç İşleri Bakanlığımız tarafından tedbirler alınmış oldu. Bizler de belediye olarak özellikle toplu alanları dezenfekte ediyoruz. Şuan bir çalışma alanındayız. Burada özellikle gün içerisinde birçok vatandaşın uğrak yeri olması nedeniyle arkadaşlarımız şuan dezenfektan ile beraber caddelerimizi sokaklarımızı yıkıyorlar. Virüsle etkin mücadele için hijyen çok önemli. Bu konuda da belediye olarak elimizden gelen çabayı ve gayreti sarf ediyoruz. Biliyorsunuz bu virüsler canlıdan canlıya bulaşması hasabiyle burada bizim gerekli tedbirleri almamız lazım. Biz de ilçemizin sağlığı ve huzuru için tedbirlerimizi bir üst seviyeye çıkardık. Öncelikle Belediye hizmet binamızda, belediyemize bağlı birimlerimizde, halkımızın yoğun olarak kullandığı alanlarda temizlik ve dezenfekte çalışmalarını arttırdık. Belediye ekiplerimiz düzenli olarak virüs dezenfekte çalışmalarına devam edecek. Halkımızın sağlığı bizim için her şeyden önce gelir. Umudumuz, temennimiz ülkemizde hiçbir vatandaşımızın bu virüsten etkilenerek can kaybının olmaması ve diğer tarafta da vatandaşlarımızın buna dikkat etmesidir" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Koronavirüs zirvesi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor Haber
Koronavirüs zirvesi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor
İmamoğlu, koronavirüs nedeniyle alınan yeni kararları duyurdu Haber
İmamoğlu, koronavirüs nedeniyle alınan yeni kararları duyurdu
'Virüslüyüm' diyen kadını umursamayıp ilişkiye girdi, sonucu ağır oldu Haber
"Virüslüyüm" diyen kadını umursamayıp ilişkiye girdi, sonucu ağır oldu
Kahvehaneye koronavirüs baskını! Vatandaşın savunması pes dedirtti Haber
Kahvehaneye koronavirüs baskını! Vatandaşın savunması pes dedirtti
Virüsü 3 saniyede yok eden milli tedavi yöntemi için harekete geçildi Haber
Virüsü 3 saniyede yok eden milli tedavi yöntemi için harekete geçildi
Sosyal medyaya damga vurdu! 'Paniğe kapılmayın' sözünü en iyi anlatan görüntü Haber
Sosyal medyaya damga vurdu! "Paniğe kapılmayın" sözünü en iyi anlatan görüntü
Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan'da alabora oldu
Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan'da alabora oldu
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti
İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti
Gümüşhane Valiliği, her ilçeye atadığı özel ekiplerle karantinadaki umrecileri uyarıyor
Gümüşhane Valiliği, her ilçeye atadığı özel ekiplerle karantinadaki umrecileri uyarıyor
TFF Başkan Vekili Erdal Bahçıdan'dan Nihat Özdemir'e mektup: Ertelenmemesini anlamakta zorlanıyorum
TFF Başkan Vekili Erdal Bahçıdan'dan Nihat Özdemir'e mektup: Ertelenmemesini anlamakta zorlanıyorum
Mücevherat sektörü koronavirüs nedeniyle çalışma saatlerini kısalttı
Mücevherat sektörü koronavirüs nedeniyle çalışma saatlerini kısalttı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında engellilerin rapor süreleri uzatıldı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında engellilerin rapor süreleri uzatıldı
E-ticaret devi Alibaba, koronavirüsle mücadele için milyonlarca maske ve tıbbi malzeme bağışladı
E-ticaret devi Alibaba, koronavirüsle mücadele için milyonlarca maske ve tıbbi malzeme bağışladı
Fransa Sağlık Bakanı açıkladı: Vaka sayısı artışının 8-12 gün içerisinde düşeceğini umuyoruz
Fransa Sağlık Bakanı açıkladı: Vaka sayısı artışının 8-12 gün içerisinde düşeceğini umuyoruz
Sakarya'da cemaatle namaz kılma isteği tartışmaya dönüştü
Sakarya'da cemaatle namaz kılma isteği tartışmaya dönüştü
Son dakika: İngiltere'de 54 yaşındaki bir Türk, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
Son dakika: İngiltere'de 54 yaşındaki bir Türk, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
İstanbul'da kar sürprizi şaşkınlığa neden oldu
İstanbul'da kar sürprizi şaşkınlığa neden oldu
Kayseri'de umreden dönen 7 kişi gözlem altına alındı
Kayseri'de umreden dönen 7 kişi gözlem altına alındı
NBA'in yıldız oyuncularından Kevin Durant'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
NBA'in yıldız oyuncularından Kevin Durant'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Trump inadından vazgeçmiyor: Çin virüsü demeye devam edeceğim
Trump inadından vazgeçmiyor: Çin virüsü demeye devam edeceğim
Dezenfektan, kolonya ve etil alkol ihraç etmek isten firmalar Ticaret Bakanlığı'ndan izin alacak
Dezenfektan, kolonya ve etil alkol ihraç etmek isten firmalar Ticaret Bakanlığı'ndan izin alacak
Günlük burç yorumları 18 Mart 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 18 Mart 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Süper Lig ve TFF 1. Lig'de maçların devam etmesine, futbolcular tepki gösterdi
Süper Lig ve TFF 1. Lig'de maçların devam etmesine, futbolcular tepki gösterdi
Soma'da insan vücuduna ait 4 parça daha bulundu
Soma'da insan vücuduna ait 4 parça daha bulundu
ABD'de ürküten koronavirüs araştırması: Taşıyıcılarının yüzde 86'sı tespit edilmeden toplumda dolaşıyor
ABD'de ürküten koronavirüs araştırması: Taşıyıcılarının yüzde 86'sı tespit edilmeden toplumda dolaşıyor
Mehmet Demirkol, koronavirüse rağmen lig maçları için alınan 'devam' kararını eleştirdi
Mehmet Demirkol, koronavirüse rağmen lig maçları için alınan "devam" kararını eleştirdi
Koronavirüs tüm Avrupa'ya yayıldı! Karadağ'da da ilk vaka tespit edildi
Koronavirüs tüm Avrupa'ya yayıldı! Karadağ'da da ilk vaka tespit edildi
Son Dakika: 23 Mart'tan itibaren imkanı olan üniversiteler uzaktan eğitime başlayacak
Son Dakika: 23 Mart'tan itibaren imkanı olan üniversiteler uzaktan eğitime başlayacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Ersoy Ruhsar Pekcan Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Defne Samyeli Mustafa Sandal Seren Serengil
Spor Adem Büyük Okan Buruk Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Mehmet Kasapoğlu
Daha Fazla Türk Mart Wuhan Futbolcu
Şu an buradasınız: Korona virüs önlemi için dezenfekte çalışmaları yoğunlaştırıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2020 18:21:39. #1.15#
title