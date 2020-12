Korona virüs ona yaradı, sosyal medyada fenomen oldu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da kuaför ve güzellik uzmanı olan Serkan Özbilek, korona virüsü süresince evde ve işletmesinde çektiği görüntülerle sosyal medyada fenomen oldu. Yaklaşık yarım milyon kişinin takip ettiği fenomen şimdilerde dizi ve film teklifleri almaya başladı.

Diyarbakır'da kuaför ve güzellik uzmanı olan Serkan Özbilek, korona virüs nedeniyle kısıtlama günlerinde evde can sıkıntısından dolayı müşterilerle yaşadığı diyaloglara mizah katarak video halinde sosyal medyada içerik üretmeye başladı. Özbilek, yaptığı paylaşımlarla kısa sürede yarım milyon takipçiye ulaştı. 7'den 70'e sosyal medya kullanıcıları tarafından izlenen videolarla vatandaşları bir nebze de olsa korona virüs gündeminden uzaklaştıran Özbilek, şimdilerde ise dizi ve film teklifleri almaya başladı.

"Koronanın musibetinden de hayrından artık faydalanmaya çalıştık"

40 yaşında olan 3 çocuk babası Serkan Özbilek, korona virüsün kendisinde yeteneklerini çıkartması şansını doğurduğunu söyledi. Özbilek, "Korona virüs döneminde herkes gibi bizde evde kaldık. Kuaför ve güzellik uzmanıyım, bu korona virüs döneminde evde kalmam bir avantaja dönüştü benim için, üniversiteye girme durumum oldu. Koronadan sonra, çok kötü şeyler yaşandı. Tabi ki böyle bir şeyi hiçbir şekilde istemiyorum, temenni etmiyor ve istemiyoruz. İnşallah çok hızlı bir şekilde tüm dünya normalleşir, normale döner her şey çok güzel ve akışına, eski haline dönmüş olur. Ama bu süreci tabi insanların kendi içindeki bazı yeteneklerini çıkarmasına vesile oldu. Her musibette bir hayır var derler bu musibetinden de hayrından artık faydalanmaya çalıştık. Bu süreçte ben salonları kapatınca evde kaldım, çok hiperaktif kişiliğim var. Hayatım boyunca tek bir noktada tek bir işle uğraşmadım, küçüklüğümden beri hep böyle zaten. Önce bir sosyal medya sayfasına yemek yapmaya başladım. Çok güzel hamur işleri yaptım, hayatımda ilk defa oklava elime aldım ama çok güzel börekler, çörekler, ev baklavaları her şeyi yaptım. Sonra komik videolar çekmeye başladım, üniversiteye hazırlandım derken, bu pandemi sürecinde hem hukuk fakültesi okumaya, hem de sosyal medyada 500 bin takipçili kendi sayfamda videolar paylaşıyorum. İlk videoyu kuaförle ilgili çıkarmıştık. 45 gün boyunca kapattık salonları 45 gün sonra gelen kadınlar saç diplerinin yarısı farklı rengi diğer yarısı başka renk kaş ve bıyık yerleri değişmişti. Daha sonra sınırlı sayıda müşteri almamıza izin verildi akşama kadar birkaç tane alıp gönderiyorduk. Bunu da ben artık mizaha döktüm, saçını keselim dediklerim evde kocasının kestiğini, boya yapalım dediklerimde evde kocam boyattı. O tarz anılarımıza mizah katarak çekip paylaştık, çok da sevildi. İyi bir izlenme olunca devamı geldi şuanda da çekmeye devam ediyorum. Sinema ve dizi filmleri için teklifler geldi, şu aşamada çok ciddi zaman problemi yaşıyorum. 40 yaşındayım, 3 tane çocuğum var, bunları söyleyince kimse inanmıyor. Ekip çalışma arkadaşlarım var, üzerine birde üniversiteyi ekledim. Bir de filmi nasıl ekleyeceğim bilmiyorum, ama çok iyi projeler var, belki çok yakın zamanda o da olabilir. Videonun yaş aralığı yok kimisi çocuklarım seni severek izliyor diyor kimisi ise annem seni sevdiği için sırf videolarını izlemek için hesap açtık diyor. Videoları paylaşırken gelen beğeni ve yorumlarla yanımda olduklarını görüyorum. İnsanların hoşuna gidince bende bunu böyle devam ettirdim" dedi.

