Korona virüs nöbeti tutan sağlık çalışanları bayramda da unutulmadı
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Korona virüs nöbeti tutan sağlık çalışanları bayramda da unutulmadı

Korona virüs nöbeti tutan sağlık çalışanları bayramda da unutulmadı.

Korona virüs nöbeti tutan sağlık çalışanları bayramda da unutulmadı
26.05.2020 16:39 | Son Güncelleme: 26.05.2020 16:43

Korona virüs nöbeti tutan sağlık çalışanları bayramda da unutulmadı. Korona virüs sürecinde büyük emek sarf eden sağlık çalışanlarının bayramı kutlandı.

Türkiye Beyaz Ay Derneği ve Mardin Yardımlaşma Platformu gönüllüleri Mardin Devlet Hastanesinde görev yapan sağlık çalışanlarının bayramlarını kutlayarak destek verdi. Hijyen kurallarına uyan gönüllü ekipler maske ve eldiven takıp sosyal mesafe kuralına uyarak şeker paketlerinin bulunduğu şeker sepetini hastanede görev yapan sağlık çalışanlarına dağıtıp Ramazan Bayramlarını kutladı. Hastanenin acil servis ve diğer servislerinde görev yapan çalışanlar kendilerine yapılan sürprizi görünce mutlulukları yüzlerine yansıdı.

Mardin Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Alpay Tuncar, kendilerine yapılan ziyaretten mutlu olduklarını kaydederek, insanların hastaneye gelmekten korkarken gönüllü ekibin kendilerinin bayramlarını kutlaması karşısında şaşırdıklarını söyledi. Tuncar, "Hastanelerimizi özellikle pandemi sürecinde birçok kesimin hastaneye gelmekten korktuğu günlerde bizlere yalnız bırakmayarak ziyaret gerçekleştirmeleri bizlerin motivasyonunu hakikaten arttırdı, bütün çalışanlarımızı bu konuda daha çok motive ederek iyi bir çalışma sergilemelerine ve yalnız olmadıklarını imajını verdiklerinden dolayı bizi ziyaret eden gönüllü yardımlaşma ekibine teşekkür ederiz. Bu süreç çok zorlu bir süreçti, arkadaşlarımız yavaş yavaş evlerine gitmeye başladı. Korona virüs sürecini inşallah iyi bir şekilde atlatacağız. Ülke olarak korona virüs ile mücadelede çok iyi gidiyoruz. Alınan tedbirler ve uygulanan kısıtlamalarda halkın cevabının çok iyi olması bu süreci daha kolay geçirerek ve daha hızlı reaksiyon göstermemizi sağladı. Salgın şu anda tamamen çözülmedi ama çözülme aşamasına gidilmek üzereyiz. Birçok para ülkesi diye tanınan ülkelerden çok çok daha iyiyiz. Demek ki bu iş para ile değil gönül ile, iş birliği ile uyum içerisinde halledilebilecek bir iş, bunun güzel bir imzasını da Türkiye olarak attık ve bu şekilde devam ediyoruz" dedi.

Mardin Yardımlaşma Platformu gönüllüsü olan Mehmet Hamdi Turgut, sağlık çalışanlarına minnet duyduklarının altını çizerek tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Bayram şekerlerini alan sağlık çalışanları gönüllü yardımlaşma ekibine teşekkür etti. - MARDİN

Kaynak: İHA

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