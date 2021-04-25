Korona virüs nedeniyle yoğun bakımda olan akademisyen hayatını kaybetti
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Korona virüs nedeniyle yoğun bakımda olan akademisyen hayatını kaybetti

Korona virüs nedeniyle yoğun bakımda olan akademisyen hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'de yakalandığı korona virüs sebebiyle yaklaşık 1 aydır yoğun bakım ünitesinde yaşam savaşı veren Dr. Eylem Apaydın, hayatını kaybetti.

Kocaeli'de yakalandığı korona virüs sebebiyle yaklaşık 1 aydır yoğun bakım ünitesinde yaşam savaşı veren Dr. Eylem Apaydın, hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Eylem Apaydın, bir süre önce yakalandığı korona virüs sebebiyle Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine tedavi altına alındı. Durumunun ağırlaşması üzerine yaklaşık 1 ay önce yoğun bakım ünitesine alınan ve entübe edilen Apaydın, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Apaydın'ın ölüm haberini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, "Hukuk Fakültesi Hocamız Dr. Öğretim Görevlisi Eylem Apaydın uzun zamandır Covid-19 nedeniyle yoğun bakımda tedavi görmekteydi. Yapılan tüm tedavilere rağmen Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Üniversitemizin, eğitim camiamızın başı sağ olsun. Kederli ailesine sabırlar diliyorum. Makamı cennet olsun" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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