Korona virüs nedeniyle türbeler Ramazan'da boş kaldı
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Korona virüs nedeniyle türbeler Ramazan'da boş kaldı

Korona virüs nedeniyle türbeler Ramazan'da boş kaldı
01.05.2020 11:47 | Son Güncelleme: 01.05.2020 11:50

Korona virüs nedeniyle türbeler Ramazan'da boş kaldı Mardin'in Mazıdağı ilçesinde bulunan ve normal dönemlerde ziyaretçisi eksik olmayan Pir Hattab türbesi, korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında sessizliğe büründü.

Korona virüs nedeniyle türbeler Ramazan'da boş kaldı

MARDİN - Mardin'in Mazıdağı ilçesinde bulunan ve normal dönemlerde ziyaretçisi eksik olmayan Pir Hattab türbesi, korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında sessizliğe büründü.

Yeni tip korona virüs vakalarının dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de görülmesi ile birlikte alınan tedbirler kapsamında pek çok alanda olduğu gibi dini turizm alanında da sakinlik yaşanıyor. Bu bağlamda, normal dönemlerde ziyaretçi akınına uğrayan Mardin'in Mazıdağı ilçesi Ömürlü Mahallesinde yer alan Pir Hattab türbesi ziyaretçisiz kaldı. Ziyaretçi sayısında oldukça düşüş yaşanan türbeye gelmek isteyen vatandaşlar, toplu ziyaretler hariç sosyal mesafe kurallarına uyarak alanın dışından dua ediyor.

Korona virüs çıkmadan önce türbenin kalabalık olduğunu belirten köy sakini Abdulcelil Buluş, "Haftanın perşembe ve pazar günleri kalabalık oluyordu. Hastaları olan aileler, şifa bulmak için buraya gelip bir geceliğine yattıktan sonra ziyaretlerini 3 hafta boyunca tekrarlıyor. 3'üncü hafta maddi imkanlarına göre kurban kesiyorlar. Gelen kişiler büyük ihtimalle şifa bulup gidiyorlar. Şu anda kimse gelmiyor" dedi.

Korona virüs nedeniyle türbeler Ramazan'da boş kaldı

Kaynak: İHA

Manşet

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