Korona virüs nedeniyle Sakarya sokakları en sakin günlerini yaşıyor
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Türkiye, Sakarya

Korona virüs nedeniyle Sakarya sokakları en sakin günlerini yaşıyor

Korona virüs nedeniyle Sakarya sokakları en sakin günlerini yaşıyor Korona virüs salgını nedeniyle Sakarya'nın en işlek cadde ve sokaklarında en sakin günler yaşanıyor.

03.04.2020 18:13 | Son Güncelleme: 03.04.2020 18:16
Korona virüs nedeniyle Sakarya sokakları en sakin günlerini yaşıyor

Korona virüs nedeniyle Sakarya sokakları en sakin günlerini yaşıyor

SAKARYA - Korona virüs salgını nedeniyle Sakarya'nın en işlek cadde ve sokaklarında en sakin günler yaşanıyor. Salgın nedeniyle sessizliğe bürünerek boş kalan cadde ve sokaklar havadan görüntülendi.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüsünün Türkiye'de etkisi devam ediyor. Salgın nedeniyle tüm ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de virüse karşı birçok önlem alındı. Sokağa çıkma çağrılarına çoğu vatandaşın uyduğu görülürken, insanların dışarı çıkmamasıyla birlikte sokak ve caddeler boşaldı. Araç ve insan yoğunluğunun neredeyse yok denecek kadar az olduğu caddeler havadan da görüntülendi.

Virüs nedeniyle uyarı ve alınan önlemlere uyulmasının ardından Sakarya adeta en sakin günlerini yaşıyor. Her gün binlerce insanın geçtiği ve kalabalığın çok olduğu Demokrasi Meydan, Çark Caddesi ve Atatürk Bulvarı ile birlikte diğer cadde ve sokakların boş kaldığı görüldü. Şehir merkezinde boş kalan meydanlar ve caddeler de ise olumsuzluklara karşı polis ekipleri nöbetlerini sürdürüyor.

Korona virüs nedeniyle Sakarya sokakları en sakin günlerini yaşıyor

Kaynak: İHA

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Korona virüs nedeniyle Sakarya sokakları en sakin günlerini yaşıyor
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