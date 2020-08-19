Korona virüs nedeniyle ölen ses sanatçısı Yıldırım defnedildi
Yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle İstanbul'da vefat eden ses sanatçısı Necmettin Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı.
19.08.2020 12:30 | Son Güncelleme: 19.08.2020 13:10
Yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle İstanbul'da vefat eden ses sanatçısı Necmettin Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı.
Malatyalı Türk Sanat Müziği Sanatçısı Necmettin Yıldırım'ın (60) cenazesi, doğduğu yer olan Malatya'nın Darende ilçesi Günpınar köyü mezarlığında, özel kıyafetli görevliler tarafından defnedildi. Cenazeye sanatçının az sayıda yakını katıldı. - MALATYA
Kaynak: İHA