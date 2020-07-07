Korona virüs nedeniyle kır düğünlerine talep arttı
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Korona virüs nedeniyle kır düğünlerine talep arttı

- Korona virüs nedeniyle kır düğünlerine talep arttı Düğün tesisi sahibi Erdem Büyük: "Pandemi öncesine göre kır düğününe daha fazla talep var" "Düğünde temasa dayalı oyunlar askıya alındı" "Düğün esnasında belirtilen kurallara uymayan vatandaşlar sahne ekibi tarafından uyarılıyor"...

07.07.2020 19:12 | Son Güncelleme: 07.07.2020 19:16

- Korona virüs nedeniyle kır düğünlerine talep arttı

Düğün tesisi sahibi Erdem Büyük:

"Pandemi öncesine göre kır düğününe daha fazla talep var"

"Düğünde temasa dayalı oyunlar askıya alındı"

"Düğün esnasında belirtilen kurallara uymayan vatandaşlar sahne ekibi tarafından uyarılıyor"

ESKİŞEHİR - Normalleşme süreciyle birlikte çiftlerin kapalı salonlar yerine kır düğünlerine yönelik talepleri arttı.

Korona virüs sürecinde yaklaşık 3 aylık zorlu dönemin ardından 1 Haziran'da normalleşmenin ilk adımları atıldı. 15 Haziran'da nikah salonları açılırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan düğünlerin 1 Temmuz'da başlayacağı müjdesini vermişti. Ancak pandemi nedeniyle birçok sektörde olduğu gibi düğün sektöründe de bazı değişiklikler yaşandı. Covid-19 nedeniyle çiftler, bulaş riskini azaltmak için kapalı salonlar yerine tercihlerini kır düğünlerinden yana kullanmaya başladı. Hal böyle olunca düğün organizasyonu yapan kuruluşlara gelen kır düğünü talepleri artış gösterdi.

Öte yandan, İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge ile açık havada ve kapalı salonlarda yapılan düğünlere yeni düzenlemeler getirildi. Genelgeye artık düğünlerde maske takmak, el dezenfektanı kullanmak ve kişi kapasitesinde yarıya düşüş gibi şartlar koyuldu. Düğündeki vatandaşlara da sosyal mesafe kuralı uygulanacak. Düğün alanında kurallara uymayanlara sahne görevlileri müdahale edecek.

"Temasa dayalı oyunlar yok"

Vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri olan düğünlerde oyun ve dans için İçişleri Bakanlığı'nın genelge yayımladığını aktaran düğün tesisi sahibi Erdem Büyük, çift dansını sadece gelin ve damadın yaptığını söyledi. Öte yandan düğün esnasında belirtilen kurallara uymayan vatandaşların sahne ekibi tarafından uyarıldığını da sözlerine ekleyen Büyük, şunları söyledi:

"Genelge kapsamında alınan tedbirlere uyuyoruz. Müşterilerimiz salona geldiği zaman ateşlerini ölçüyoruz. Hijyen noktalarımızda el dezenfektanı uygulamamız var. Ayrıca gelen misafirlerimizin hepsinde maske kullanımını zorunlu hale getirdik. Önceden 12 kişi olan masalarımızı şimdi 7-8 kişiye düşürdük. Sosyal mesafeye uyuyoruz. Kapalı salonlarda olan sıkıntıdan dolayı kır düğünlerine talep arttı, şu anda bir yoğunluk var. Pandemi öncesine göre kır düğününe daha fazla talep var. Bu da açık hava olmasından kaynaklı. Oyun olayıyla ilgili tereddütler vardı. O da son genelgeyle düzenlendi. Temasa dayalı oyunlara şu an için izin verilmeyecek. En çok merak edilen konu da buydu. 'Müzik ve orkestra olacak mı?' diye soruyorlardı. Genelge yayınlandığı için o konuda da artık bir problem yok. Gelin ve damat ilk dansı yapacak. Diğer çiftlere dans yok."

Tek kullanımlık ürünler ön planda

Düğün için çeşitli tedbirlerin devreye sokulduğunu vurgulayan düğün tesisi sahibi Erdem Büyük; tuz, karabiber ve birçok gıda maddesinde tek kullanımlık ürünlere geçildiğini söyledi. Son olarak kapasitelerini de yarıya indirdiklerini belirten Büyük, "Farklı tedbirler adlık. Tek kullanımlık tuz ve karabiber gibi ürünler kullanılacak. Tabak, çatal gibi eşyaların hepsi özel olarak dezenfekte edilmiş şekilde kullanılacak. Açık havanın avantajı çok büyük. Kapalı alanlarda klima çalıştırılmadığı için bunaltıcı olacak. Ondan dolayı müşterilerimizin herhangi bir endişesi olmasın açık havada hizmet vermeye devam ediyoruz. Normalde 800 kişi olan kapasitemiz, şu anda yarı yarıya düştü. Buna dikkat ederek misafir ağırlıyoruz" dedi.

Korona virüs nedeniyle kır düğünlerine talep arttı

Kaynak: İHA

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