Korona virüs nedeniyle kapalı olan Mescid-i Aksa, Ramazan Bayramı'ndan sonra tekrar ibadete...
Korona virüs nedeniyle kapalı olan Mescid-i Aksa, Ramazan Bayramı'ndan sonra tekrar ibadete açılacak.
19.05.2020 14:06 | Son Güncelleme: 19.05.2020 14:06
Korona virüs nedeniyle kapalı olan Mescid-i Aksa, Ramazan Bayramı'ndan sonra tekrar ibadete açılacak. - KUDÜS
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Kaynak: İHA