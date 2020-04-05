Korona virüs nedeniyle İstanbul'un sahilleri boş kaldı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Korona virüs nedeniyle İstanbul'un sahilleri boş kaldı - Haber
İstanbul, Maltepe, Kartal

Korona virüs nedeniyle İstanbul'un sahilleri boş kaldı

Korona virüs nedeniyle İstanbul'un sahilleri boş kaldı Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler ve yapılan uyarıların ardından bugün de Kartal sahili ve Maltepe sahili boş kaldı.

05.04.2020 10:41 | Son Güncelleme: 05.04.2020 10:44
Korona virüs nedeniyle İstanbul'un sahilleri boş kaldı

Korona virüs nedeniyle İstanbul'un sahilleri boş kaldı

İSTANBUL - Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler ve yapılan uyarıların ardından bugün de Kartal sahili ve Maltepe sahili boş kaldı. Vatandaşların sahillerde gezmek yerine evlerinde kaldığı gözlendi. Boş kalan sahiller havadan görüntülendi.

Günden güne etkisini sürdüren korona virüsüne karşı alınan önlemler, yapılan uyarı ve kısıtlamalar sonucunda Kartal sahili ve Maltepe sahili bu hafta sonu boş kaldı. Çoğu vatandaşın sahile gidip spor yapmak ve gezmek yerine evlerinde kaldığı görülürken, yağmurun etkisiyle sahillerin sessizliği dikkat çekti. Hem Kartal sahilinin hem de Maltepe sahilinin korona virüs nedeniyle oldukça sakin olduğu gözlendi. Zabıta ekipleri sahilde denetimlerini sürdürürken, anons yapılarak vatandaşlar evlerine gitmeleri konusunda uyarıldı.

Öte yandan boş kalan İstanbul sahilleri drone ile havadan görüntülendi.

Korona virüs nedeniyle İstanbul'un sahilleri boş kaldı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Korona virüs nedeniyle İstanbul'un sahilleri boş kaldı
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Ünlü iş adamı 276 kişiye virüs bulaştırdı, 5 kişi yaşamını yitirdi Haber
Ünlü iş adamı 276 kişiye virüs bulaştırdı, 5 kişi yaşamını yitirdi
Koronavirüsün iki yeni belirtisi daha ortaya çıktı Haber
Koronavirüsün iki yeni belirtisi daha ortaya çıktı
Ortaya atılan korona dedikodusu sonrası baz istasyonları ateşe verildi Haber
Ortaya atılan korona dedikodusu sonrası baz istasyonları ateşe verildi
Bilim insanları koronavirüsün zayıf noktasını buldu Haber
Bilim insanları koronavirüsün zayıf noktasını buldu
16 yaşındaki çocuğun yardım çağrısından bambaşka gerçek ortaya çıktı Haber
16 yaşındaki çocuğun yardım çağrısından bambaşka gerçek ortaya çıktı
Koronadan kırılan İspanya'da vakanın görülmediği tek yerin sırrı ortaya çıktı Haber
Koronadan kırılan İspanya'da vakanın görülmediği tek yerin sırrı ortaya çıktı
Koronavirüs vaka sayısında ikinci sırada olan İzmir'de çağrılara kimse aldırış etmiyor
Koronavirüs vaka sayısında ikinci sırada olan İzmir'de çağrılara kimse aldırış etmiyor
Görevden alınan ABD'li komutanı yüzlerce askeri uğurladı
Görevden alınan ABD'li komutanı yüzlerce askeri uğurladı
Batman Cezaevi'nin önünde toplanan kalabalıkla güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşandı
Batman Cezaevi'nin önünde toplanan kalabalıkla güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşandı
Nesrin Cavadzade, sokağa çıkma yasağıyla ilgili yaptığı paylaşımla herkesi güldürdü
Nesrin Cavadzade, sokağa çıkma yasağıyla ilgili yaptığı paylaşımla herkesi güldürdü
Son Dakika: 18-20 yaş aralığındaki gençlerin sokağa çıkma yasağıyla ilgili istisnalar belli oldu
Son Dakika: 18-20 yaş aralığındaki gençlerin sokağa çıkma yasağıyla ilgili istisnalar belli oldu
Koronavirüs, tedbirleri harfiyen uygulayan 17 bin nüfusluk ilçeye uğramadı
Koronavirüs, tedbirleri harfiyen uygulayan 17 bin nüfusluk ilçeye uğramadı
Rusya, koronavirüs aşısının Haziran'da insanlar üzerinde denenebileceğini açıkladı
Rusya, koronavirüs aşısının Haziran'da insanlar üzerinde denenebileceğini açıkladı
Türk-İş'ten Milli Dayanışma Kampanyası'na 3 milyon liralık destek
Türk-İş'ten Milli Dayanışma Kampanyası'na 3 milyon liralık destek
Koronavirüs salgınının en son ulaşacağı ülke hangisi olur? Ada ülkesi Nauru, ön plana çıkıyor
Koronavirüs salgınının en son ulaşacağı ülke hangisi olur? Ada ülkesi Nauru, ön plana çıkıyor
84 yaşında koronavirüsü yenen İzmirli amca, alkışlarla taburcu edildi
84 yaşında koronavirüsü yenen İzmirli amca, alkışlarla taburcu edildi
Bakan Koca, 'Salgında vefat eden sağlık çalışanları şehit sayılacak mı?' sorusuna yanıt verdi
Bakan Koca, "Salgında vefat eden sağlık çalışanları şehit sayılacak mı?" sorusuna yanıt verdi
Son dakika: AK Parti ve MHP'nin hazırlayıp sunduğu infaz yasası, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
Son dakika: AK Parti ve MHP'nin hazırlayıp sunduğu infaz yasası, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 33 milyon kişinin sokağa çıkması yasaklandı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 33 milyon kişinin sokağa çıkması yasaklandı
Koronavirüs nedeniyle şehir giriş çıkışlarının kapatılacağını öğrenen baba kız, pijamayla yollara düştü
Koronavirüs nedeniyle şehir giriş çıkışlarının kapatılacağını öğrenen baba kız, pijamayla yollara düştü
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma kullananlara ücretsiz maske dağıttı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma kullananlara ücretsiz maske dağıttı
Koronavirüsü yenen Bursalı vatandaş, hastalık sürecinde yaşadıklarını anlattı
Koronavirüsü yenen Bursalı vatandaş, hastalık sürecinde yaşadıklarını anlattı
Mahallelerinde HES projesi istemeyen vatandaşlar, koronavirüsü hiçe sayıp protesto başlattı
Mahallelerinde HES projesi istemeyen vatandaşlar, koronavirüsü hiçe sayıp protesto başlattı
Patrik Kirill, koronavirüse karşı 'mucizevi şefkat ikonuyla' Moskova'yı dolaşıp dua etti
Patrik Kirill, koronavirüse karşı "mucizevi şefkat ikonuyla" Moskova'yı dolaşıp dua etti
Galatasaray, Diagne için 5 milyon euro istiyor
Galatasaray, Diagne için 5 milyon euro istiyor
Koronavirüse yakalandığı iddia edilen Kruse: Kendimi gayet iyi hissediyorum
Koronavirüse yakalandığı iddia edilen Kruse: Kendimi gayet iyi hissediyorum
Ölümcül virüsle mücadele eden doktorların yaptığı penguen dansı, izlenme rekorları kırdı
Ölümcül virüsle mücadele eden doktorların yaptığı penguen dansı, izlenme rekorları kırdı
Son Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 313'e yükseldi
Son Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 313'e yükseldi
Dorukhan Toköz'den sözleşme için yeni açıklama: Sahalara dönünce her şey konuşulur, halledilir
Dorukhan Toköz'den sözleşme için yeni açıklama: Sahalara dönünce her şey konuşulur, halledilir
Tartıcılık yapıp para kazanmak için sokağa çıkan 11 yaşındaki Yasin'e yardım eli uzandı
Tartıcılık yapıp para kazanmak için sokağa çıkan 11 yaşındaki Yasin'e yardım eli uzandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Altay Cahit Özkan Mustafa Destici Fahrettin Altun Mehmet Cahit Turhan
Magazin Guido Senia Levent Dörter İbrahim Tatlıses Recep Tayyip Erdoğan
Spor Ali Koç Tamer Tuna Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Fernando Muslera
Daha Fazla Polis Antalya İngiltere Zonguldak
Şu an buradasınız: Korona virüs nedeniyle İstanbul'un sahilleri boş kaldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2020 11:10:47. #1.15#
title