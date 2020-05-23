Korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Opr. Dr. Uğur Ertuğrul son yolculuğuna uğurlandı
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Korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Opr. Dr. Uğur Ertuğrul son yolculuğuna uğurlandı

Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'nde görev yaparken yakalandığı korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Uğur Ertuğrul, son yolculuğuna uğurlandı.

Korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Opr. Dr. Uğur Ertuğrul son yolculuğuna uğurlandı
23.05.2020 12:30 | Son Güncelleme: 23.05.2020 12:45

Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'nde görev yaparken yakalandığı korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Uğur Ertuğrul, son yolculuğuna uğurlandı.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışanlarından Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesinde görevli Genel Cerrahi Uzmanı 59 yaşındaki Opr. Dr. Uğur Ertuğrul geçtiğimiz Mart ayında korona virüse yakalandı. Semptomlarında artış gözlenmesinin ardından Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde tedavi altına alınan Ertuğrul, geçtiğimiz gün hayatını kaybetti.

Tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybeden Opr. Dr. Ertuğrul'un Edirnekapı Mezarlığı'ndaki cenaze törenine eşi ile iki çocuğu, mesai arkadaşları ve sevenleri katıldı. Opr. Dr. Ertuğrul, korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uygun olarak kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi. Eşi ve sevenleri göz yaşlarını tutamadı.

"O iyi insan bakışlıydı"

Opr.Dr. Uğur Ertuğrul'un Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden sınıf arkadaşı, "Bir grubumuz var. Arkadaşımız Uğur için öyle güzel bir kelime kullanmış ki. 'O iyi insan bakışlıydı'. İyi insan bakışıyla bakardı. Hakikaten Uğur bizim çok kıymetliydi. Allah rahmet eylesin. Cerrahpaşa 86 mezunları olarak içimiz yanıyor" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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