Korona virüs nedeniyle çalışmayan otobüsler kuşların yuvası oldu Mersin Tarsus ilçesinde Korona virüs tedbirleri kapsamında 64 özel halk otobüsünden 54'ü kontak kapatırken, parka çekilen otobüslere kuşların yuva yaptığı görüldü.

Mersin Tarsus ilçesinde Korona virüs tedbirleri kapsamında 64 özel halk otobüsünden 54'ü kontak kapatırken, parka çekilen otobüslere kuşların yuva yaptığı görüldü.

Bir ayı aşkın süredir Tarsus Ulaşım A.Ş. parkında bekleyen özel halk otobüslerine kuşlar yuva yaparak yumurtalarını bıraktılar.

Bir ayı aşkında çalışmadıklarını belirten Tarsus Ulaşım üyelerinden Alparslan Doğu, araçlarının artık kuşların yuvası olduğunu belirtti.

Doğu, "1 aydır arabalarımız bu şekilde duruyor, zarar ediyoruz. 10 aracımız çalışıyor. Aracımız yatıyor, kuşlar içlerine yuva yapmaya başladı. Biz devletimizin vermiş olduğu yasaklardan dolayı tedbirlerle uyuyoruz. Virüsten dolayı elimizden geldiği kadar uymaya da çalışıyoruz. Kapanalım kapanmayalım değil ama durumumuz iyi değil, yardım bekliyoruz" dedi.

Ahmet Önsal ise, "64 aracımızla faaliyet göstermekteyiz. Şuan koronavirüs nedeniyle 10 aracımız çalışıyor. Yaktığımız mazot kurtarmamaktadır. Devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz. Çok zor durumdayız. 150 çalışanımız 200 ortağız" şeklinde konuştu.

Üyelerden Şehmuz Dalkılınç, "1 aydır aracımız burada yatıyor, artık kuşlar yuva yapmaya başladı. Evde kalmakla çözüm bulamıyoruz. Kimse evine ekmek götüremiyor. Bir çare bekliyoruz. Yardım bekliyoruz" dedi.

(Ersoy Yalçın/İHA)

Kaynak: İHA