Korona virüs nedeniyle boş kalan Caddebostan Sahili havadan görüntülendi Korona virüs nedeniyle boş kalan Caddebostan Sahili havadan görüntülendi Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler ve yapılan uyarıların ardından bugün Caddebostan Sahili boş kaldı.

Korona virüs nedeniyle boş kalan Caddebostan Sahili havadan görüntülendi

İSTANBUL - Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler ve yapılan uyarıların ardından bugün Caddebostan Sahili boş kaldı. Korona virüs tedbirleri nedeniyle boş kalan Caddebostan Sahili havadan görüntülendi.

Günden güne etkisini sürdüren korona virüsüne karşı alınan önlemler kapsamında İstanbul'un sahillerinin bol kaldığı görüldü. Mecbur kalmayan vatandaşların evlerinden çıkmamasıyla Caddebostan Sahili de boş kaldı. İstanbulluların gezmek, piknik ve spor yapmak için sıkça tercih ettiği yerlerden olan Caddebostan Sahili'nin oldukça sakin olduğu ve az sayıda kişinin sahilde yürüyüş yaptığı görüldü.

Korona virüs nedeniyle boş kalan Caddebostan Sahili drone ile havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA