Korona virüs nedeni ile ziyafet veremeyen köylüleri korku saldı
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Korona virüs nedeni ile ziyafet veremeyen köylüleri korku saldı

Korona virüs nedeni ile ziyafet veremeyen köylüleri korku saldı Siirt'in Tillo ilçesine bağlı Hatrant köyünde Şeyh Muhammed-ı Mıllı adlı zat için her yıl iki kez düzenlenen ziyafet, korona virüs nedeniyle yapılmayınca köylüleri korku saldı.

09.06.2020 14:55 | Son Güncelleme: 09.06.2020 15:10

Korona virüs nedeni ile ziyafet veremeyen köylüleri korku saldı

SİİRT - Siirt'in Tillo ilçesine bağlı Hatrant köyünde Şeyh Muhammed-ı Mıllı adlı zat için her yıl iki kez düzenlenen ziyafet, korona virüs nedeniyle yapılmayınca köylüleri korku saldı. Ne yapacaklarını şaşıran köylüler, başlarına bela gelmesinden korkuyor.

Siirt'in Tillo ilçesine bağlı Hatrant köyünde korona virüs nedeniyle ziyafet veremeyen köylüler, başlarına bir bela gelecek korkusu saldı. Korona virüs nedeni ile her yıl iki kere Şeyh Muhammed-ı Mıllı adlı zat için verdikleri ziyafeti bu yıl veremeyen köylüler, ne yapacaklarını şaşırdı. Köy sakinlerinden Cemil Beydoğan, Şeyh Muhammed-ı Mıllı adlı zat için her yıl iki defa düzenledikleri ziyafeti korona virüs nedeniyle düzenleyemedikleri için üzgün ve endişeli olduğunu söyledi. Beydoğan, "Burada yatan bir zat var Şeyh Muhammed-ı Mıllı. Her sene ilkbahar ve sonbaharda ziyafet veriyorduk. Bu sene korona virüs nedeniyle bu zatın yemeğini veremedik, bütün köyü korku saldı. Bu sene ziyafeti veremediğimizden dolayı korku içindeyiz. Her an başımıza bir bela gelecekmiş düşüncesi var hepimizde. İnşallah bu korona virüs hastalığı ortadan kalkar, biz de rahatça ziyafeti veririz" dedi.

Korona virüs nedeni ile ziyafet veremeyen köylüleri korku saldı

Kaynak: İHA

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