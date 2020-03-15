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Türkiye Futbol Federasyonu, Kocaelispor, Kocaeli, Spor

Korona virüs nedeni ile stada giremeyen taraftarlar takım otobüsünü böyle uğurladı

Kocaeli'de 1877 Alemdağ takımı ile karşı karşılaşan Kocaelispor'un taraftarları, karşılaşmayı korona virüs tedbirleri nedeni ile izleyemeyince takım otobüsünü stada koruyucu kıyafet ve maskelerle uğurladı.

15.03.2020 17:26 | Son Güncelleme: 15.03.2020 17:26
Korona virüs nedeni ile stada giremeyen taraftarlar takım otobüsünü böyle uğurladı

Kocaeli'de 1877 Alemdağ takımı ile karşı karşılaşan Kocaelispor'un taraftarları, karşılaşmayı korona virüs tedbirleri nedeni ile izleyemeyince takım otobüsünü stada koruyucu kıyafet ve maskelerle uğurladı.


TFF 3.Lig 2. Grup'ta 28. haftasında Kocaelispor, 1877 Alemdağ'ı evinde konuk etti. Kocaeli Stadı'nda, korona vürüs tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanan maç, Kocaelispor'un 3-0 üstünlüğü ile sona erdi. Maç öncesinde stada yakın bir alanda toplanan Kocaelispor'un 'Hodri Meydan' taraftar grubu ise takım otobüsünü koruyucu tulum ve maskelerle karşıladı. Yaklaşık 50 kişilik taraftar grubu yaktıkları meşale ve marşlar eşliğinde sporcuları stada uğurladı. Yaşanan olay taraftarlar tarafından cep telefonları ile görüntülendi. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler, binlerce vatandaş tarafından beğenildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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