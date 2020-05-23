Korona virüs nedeni ile 40 gündür gidemediği memleketine kavuştu
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Korona virüs nedeni ile 40 gündür gidemediği memleketine kavuştu

Korona virüs nedeni ile 40 gündür gidemediği memleketine kavuştu Çalışmak için geldiği Kocaeli'de korona virüs nedeni ile evine dönemeyen ve barınma merkezine sığınan 66 yaşındaki vatandaş 40 gün sonra verilen izinle memleketine gitti.

23.05.2020 14:06 | Son Güncelleme: 23.05.2020 14:09

Korona virüs nedeni ile 40 gündür gidemediği memleketine kavuştu

KOCAELİ - Çalışmak için geldiği Kocaeli'de korona virüs nedeni ile evine dönemeyen ve barınma merkezine sığınan 66 yaşındaki vatandaş 40 gün sonra verilen izinle memleketine gitti.

Kocaeli'de bulunan özel bir tersanede kaynakçı olarak çalışan ve korona virüs salgınının ardından İçişleri Bakanlığı'nın 65 yaş ve üstü için getirdiği kısıtlama nedeniyle memleketi Sakarya'ya dönemeyen 66 yaşındaki İsmail Özkalaycıoğlu, evine gidemedi. Kalacak yeri ve yakını olmayan Özkalaycıoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 153 Çağrı Merkezin, arayarak yardım talebinde bulundu. Zabıta ekiplerinin ulaştığı Özkalaycıoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Barınma Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezi'ne yerleştirildi.

40 gündür evine gidemiyordu

14 Nisan gününden itibaren barınma merkezinde kalan Özkalaycıoğlu'nu sevindiren haber İçişleri Bakanlığı'ndan geldi. İçişleri Bakanlığı'nın 65 yaş ve üstü için getirdiği seyahat izninin ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce İsmail Özkalaycıoğlu'nun başvurusu E-Devlet üzerinden yapıldı. Yapılan başvurunun ardından seyahat izin başvurusu kabul edilen İsmail Özkalaycıoğlu'na izin belgesi gönderildi. Özkalaycıoğlu, daha sonra belediye ekiplerince şehirlerarası otobüs terminaline götürülerek memleketine uğurlandı.

"Salgın nedeniyle dışarıda kaldım"

Salgın nedeniyle 40 gündür memleketine dönemediğini belirten İsmail Özkalaycıoğlu, "Kocaeli'de kimsem yok. Salgın nedeniyle dışarıda kaldım. Allah razı olsun beni gelip Büyükşehir Belediyesi'nin Barınma Merkezi'ne götürdüler. Barınmada kaldığım süre zarfında sağlıklı, düzenli, ilgi alakalı, saygılı bir çalışma hizmeti gördüm. Sabah kahvaltısını, öğlen ve akşam yemeğimi düzenli yeme imkanım oldu. Elbiselerimiz yıkanıyor, sıcak suyu var. Burada çalışanların yapmış olduğu hizmetlerin karşılığında devletimize şükran, minnet borçluyum. Allah hepsinden razı olsun" dedi.

"Çok heyecanlandım"

Evine döndüğü için büyük mutluluk yaşadığını ifade eden Özkalaycıoğlu, "Burada güzel ağırlandım ama memleketime hasret yaşadım. Önceki gün İçişleri bakanlığı 65 yaş ve üstü için seyahat izni getirdi. Çok heyecanlandım. Allah razı olsun benim adıma başvuru yaptılar. Onay çıktı. Beni otogara getirdiler. 40 gün sonra memleketime kavuşacağım. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın' a sunmuş oldukları hizmetten dolayı teşekkür ediyorum. Yaklaşan Ramazan Bayramının İslam alemine barış ve huzur getirmesini temenni ediyorum" diye konuştu.

Korona virüs nedeni ile 40 gündür gidemediği memleketine kavuştu

Kaynak: İHA

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