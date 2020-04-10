Korona virüs mücadelesine katılmak için öğretmenlikten istifa edip hemşire oldu
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Akdağ, Güncel

Korona virüs mücadelesine katılmak için öğretmenlikten istifa edip hemşire oldu

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Mesleki ve Teknik Açıköğretim Lisesinde sağlık öğretmeni olan Zeynep Akdağ, görevinden istifa ederek hemşire oldu.

10.04.2020 16:29 | Son Güncelleme: 10.04.2020 16:29
Korona virüs mücadelesine katılmak için öğretmenlikten istifa edip hemşire oldu

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Mesleki ve Teknik Açıköğretim Lisesinde sağlık öğretmeni olan Zeynep Akdağ, görevinden istifa ederek hemşire oldu.

Kızıltepe Mesleki ve Teknik Açıköğretim Lisesinde ücretli öğretmenlik görevini sürdüren Zeynep Akdağ, yeni tip korona virüsle mücadelede büyük özveriyle gece gündüz demeden çalışan sağlık çalışanlarının mücadelesinden etkilenerek görevinden istifa edip hemşire oldu. Ailesinin ve yakın çevresinin yaşanan zorlu süreçte hemşirelik mesleği konusunda kendisini uyardığını belirten Akdağ, görevinden istifade ederek Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleşen son sağlık personeli alımına başvurduğunu ve açıklanan sonuçla birlikte İstanbul'a hemşire olarak atandığını söyledi.

Virüsün yayılmasını ve toplumun zarar görmesini engellemek için gece gündüz çalışan hemşirelere destek olmak için 3 yıldır severek yaptığı öğretmenlik görevinden istifa ettiğini dile getiren Akdağ, "Çok sevdiğim sağlık öğretmeni olarak görevimi sürdürdüğüm ücretli öğretmenlik mesleğimden bu zor zamanlarda hemşirelik yapmak üzere istifa ettim. Ailem ve yakın arkadaşlarım dahil bu zor dönemde hemşirelik için acele etmemem gerektiğini zaten sınava hazırlandığımı kendimi tehlikeye atmamam gerektiğini söylediler. Malum önce can der herkes. Benim için durum biraz daha duygusal çünkü hemşirelik evvela gönül işidir, o yüzden benim için de önce can ama sırf canana bir fayda sağlamak için sevdiğim öğretmenlik görevinden istifa etmek kararı aldım. Çünkü bu süreçte sağlık çalışanlarına daha çok ihtiyaç var. Burada bahsi geçen canan da korona salgını ile mücadele eden her fert. Bu zor zamanlarda hemşirelik görevini üstlenen bütün arkadaşlarım içim dua isterim. Allah yar ve yardımcımız olsun" dedi. - MARDİN

Kaynak: İHA

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