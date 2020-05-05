HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Korona virüs mermer ticaretini olumsuz etkiledi

Korona virüs mermer ticaretini olumsuz etkiledi
05.05.2020 13:28 | Son Güncelleme: 05.05.2020 13:28

Korona virüs (Covid-19) nedeniyle Afyonkarahisar'da mermer ihracatı Nisan ayında geçen yılın nisan ayına göre yüzde 8,8 oranında geriledi.

Korona virüs (Covid-19) nedeniyle Afyonkarahisar'da mermer ihracatı Nisan ayında geçen yılın nisan ayına göre yüzde 8,8 oranında geriledi.

Afyonkarahisar'da Korona virüs (Covid-19) nedeniyle ihracat oranlarında ciddi anlamda gerileme kaydedildi. Kentin en önemli ihracat kalemlerinden olan mermer ihracatı geçen yılın Nisan ayına oranla yüzde 8,8 oranında bir gerileme yaşarken, Afyonkarahisar'dan sen çok ihracat yapılan ülkelerin başında Çin'in yer alması dikkat çekti.

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, Afyonkarahisar'ın Nisan ayı ihracatı hakkında açıklama yaptı. Serteser, "İlimizin Nisan ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,35 geriledi. Geçen yıl aynı ayda 27 milyon 884 bin dolar olan ihracatımız bu yıl Nisan ayında 24 milyon 162 bin dolar oldu. 2020'nin ilk 4 ayında ihracatımız yüzde 10,7 gerileyerek 101 milyon 714 bin dolar oldu. 2019 yılının ilk dört ayında ihracatımız 113 milyon 905 bin dolardı. Bu gerilemede, küresel bir salgın olan yeni tip Korona virüsün büyük etkisi vardır" dedi.

71 ülkeye ihracat yapıldı

Afyonkarahisar'dan birçok ülkeye ihracat yapıldığını kaydeden Serteser, "2019 yılının Nisan ayında 77 Ülke 2 Serbest Bölge'ye ihracat gerçekleştirilirken, bu yılın aynı ayında 71 Ülke 1 Serbest Bölge'ye ihracat yapılmıştır. Bu yılın Nisan ayında ihracatımızda ilk sırayı Çin Halk Cumhuriyeti almıştır. Çin'e ihracatımız, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29 artarak 3 milyon 748 bin dolar olmuştur. Afyonkarahisar'dan yapılan ihracatta ikinci sırayı 3 milyon 194 bin dolarlık ihracat ile Suudi Arabistan almıştır. Suudi Arabistan'a ihracatımız, 2019'un Nisan ayına göre büyük ölçüde artmıştır. İlimizin en çok ihracat yaptığı üçüncü ülke ise Amerika Birleşik Devletleri olmuştur. ABD'ye yapılan ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34,3 gerilemeye rağmen 2 milyon 793 bin dolar olmuştur" ifadelerini kullandı.

"Madencilik ürünleri birinci sırada yer aldı"

En çok ihracat yapan sektörler hakkında da bilgi veren Serteser, "Çoğunluğu mermer olan madencilik ürünleri sektörü, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,8 düşüşe karşın 2020'nin Nisan ayında 13 milyon 525 bin dolarlık ihracata imza atmıştır. En çok ihracat yapan sektörler arasında ikinci sırayı, çoğunluğu yumurta olan su ürünleri ve hayvansal mamuller almıştır. Bu sektörde ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34,9 artarak 3 milyon 501 bin dolar oldu. İlimizden en çok ihracat yapan üçüncü sektör ise, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 52,2'lik bir artışla çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri oldu. Bu sektör, 2 milyon 650 bin dolarlık ihracata imza attı" şeklinde konuştu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

Haberler

İstanbul, Ankara ve İzmir'de ticari taksilerin trafiğe çıkış kısıtlaması kaldırıldı Ekonomi
İstanbul, Ankara ve İzmir'de ticari taksilerin trafiğe çıkış kısıtlaması kaldırıldı
11 Mayıs'ta açılacak AVM'lerin işleyiş haritası çizildi! Yetkili isim tek tek anlattı Ekonomi
11 Mayıs'ta açılacak AVM'lerin işleyiş haritası çizildi! Yetkili isim tek tek anlattı
Turizmde de normalleşme planı hazır! İşte alınan önemli kararlar Ekonomi
Turizmde de normalleşme planı hazır! İşte alınan önemli kararlar
Dünyanın en zengin kraliyet aileleri! Zirvede Kral Salman var Ekonomi
Dünyanın en zengin kraliyet aileleri! Zirvede Kral Salman var
ABD'nin perakende devlerinden J.Crew, koronavirüs nedeniyle konkordato başvurusu yaptı Ekonomi
ABD'nin perakende devlerinden J.Crew, koronavirüs nedeniyle konkordato başvurusu yaptı
Kamu Denetçiliği Kurumu, Çiftlik Bank'ın ardından gündeme gelen Kazbank hakkında inceleme başlattı Ekonomi
Kamu Denetçiliği Kurumu, Çiftlik Bank'ın ardından gündeme gelen Kazbank hakkında inceleme başlattı
Yükselişini sürdüren gram altın 386 liradan işlem görüyor
Yükselişini sürdüren gram altın 386 liradan işlem görüyor
Milyonlarca çalışanın dört gözle beklediği kısa çalışma ödemeleri bugün başladı
Milyonlarca çalışanın dört gözle beklediği kısa çalışma ödemeleri bugün başladı
Güne yükselişle başlayan dolar 7,05'ten işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 7,05'ten işlem görüyor
Bu yıl için bakliyat ve hububat alım fiyatları belli oldu
Bu yıl için bakliyat ve hububat alım fiyatları belli oldu
Benzine 5 kuruş daha zam geliyor
Benzine 5 kuruş daha zam geliyor
Starbucks ABD'deki mağazaların yüzde 85'ini gelecek hafta açacak
Starbucks ABD'deki mağazaların yüzde 85'ini gelecek hafta açacak
Seramik ürünleri ithalatında yüzde 25 ilave gümrük vergisi uygulanacak
Seramik ürünleri ithalatında yüzde 25 ilave gümrük vergisi uygulanacak
Sabiha Gökçen Havalimanı kargo uçuşlarına tekrar açıldı
Sabiha Gökçen Havalimanı kargo uçuşlarına tekrar açıldı
Binlerce çalışanın dört gözle beklediği kısa çalışma ödemeleri yarın başlıyor
Binlerce çalışanın dört gözle beklediği kısa çalışma ödemeleri yarın başlıyor
Hazine 8 milyar 834 milyon lira borçlandı
Hazine 8 milyar 834 milyon lira borçlandı
Son Dakika: Otogaza 25 kuruş, motorine 16 kuruş, benzine ise 7 kuruş zam geldi
Son Dakika: Otogaza 25 kuruş, motorine 16 kuruş, benzine ise 7 kuruş zam geldi
Polonya, Rus gazına olan bağlılığını azaltacak Baltık boru hattı projesi için İtalyan şirketle anlaşma imzaladı
Polonya, Rus gazına olan bağlılığını azaltacak Baltık boru hattı projesi için İtalyan şirketle anlaşma imzaladı
Nisan ayında en fazla ihracatı kimya sektörü yaptı
Nisan ayında en fazla ihracatı kimya sektörü yaptı
Altının kilogramı 385 bin 300 liraya yükseldi
Altının kilogramı 385 bin 300 liraya yükseldi
Türkiye, 8 ayda 1 milyar 844 milyon dolarlık fındık ihracatı yaptı
Türkiye, 8 ayda 1 milyar 844 milyon dolarlık fındık ihracatı yaptı
İBB'den askıda fatura uygulaması! İhtiyaç sahiplerinin faturasını hayırseverler ödeyecek
İBB'den askıda fatura uygulaması! İhtiyaç sahiplerinin faturasını hayırseverler ödeyecek
Son dakika: Motorine 16 kuruş, benzine ise 7 kuruş zam geliyor
Son dakika: Motorine 16 kuruş, benzine ise 7 kuruş zam geliyor
Haftanın ilk gününde yükselişini sürdüren gram altın, 386 liradan işlem görüyor
Haftanın ilk gününde yükselişini sürdüren gram altın, 386 liradan işlem görüyor
Mayıs ayında kiralara en fazla %12,66 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı
Mayıs ayında kiralara en fazla %12,66 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı
Haftaya düşüşle başlayan dolar, tekrar yükselişe geçerek 7,04'ten işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan dolar, tekrar yükselişe geçerek 7,04'ten işlem görüyor
Bor katkılı yerli ve milli dezenfektan Borel'in ham maddesinin büyük bölümü Amasya'da üretiliyor
Bor katkılı yerli ve milli dezenfektan Borel'in ham maddesinin büyük bölümü Amasya'da üretiliyor
Son Dakika: Nisan'da %0,85 artan enflasyon, yıllık bazda %10,94 oldu
Son Dakika: Nisan'da %0,85 artan enflasyon, yıllık bazda %10,94 oldu
Nisan'da fiyatı en fazla artan ürün sarımsak, en çok düşen ürün ise patlıcan oldu
Nisan'da fiyatı en fazla artan ürün sarımsak, en çok düşen ürün ise patlıcan oldu
Koronavirüs salgını nedeniyle kilosu 16 bin TL'ye satılan arı sütüne talep arttı
Koronavirüs salgını nedeniyle kilosu 16 bin TL'ye satılan arı sütüne talep arttı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Fahrettin Koca Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ajda Pekkan Hatice Çarpar Demet Özdemir Serenay Sarıkaya
Spor Bülent Uygun Gökhan Gönül Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Mayıs Ankara Futbolcu Beşiktaş
Şu an buradasınız: Korona virüs mermer ticaretini olumsuz etkiledi - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.5.2020 13:44:54. #1.14#
title