Korona virüs kursuna engel oldu, hafız olmasına engel olamadı
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Korona virüs kursuna engel oldu, hafız olmasına engel olamadı

Korona virüs kursuna engel oldu, hafız olmasına engel olamadı Şırnak'ın Silopi ilçesinde İmam Hatip Ortaokulunda okuyan 8. sınıf öğrencisi Hüseyin Kunur, hafızlık eğitimine korona virüs nedeni ile ara vermek zorunda kaldı.

15.06.2020 20:02 | Son Güncelleme: 15.06.2020 20:10

Korona virüs kursuna engel oldu, hafız olmasına engel olamadı

ŞIRNAK - Şırnak'ın Silopi ilçesinde İmam Hatip Ortaokulunda okuyan 8. sınıf öğrencisi Hüseyin Kunur, hafızlık eğitimine korona virüs nedeni ile ara vermek zorunda kaldı. Uzaktan eğitimle çalışmalarına devam eden Kunur, eğitimini tamamlayıp hafız oldu.

Silopi İlçe Müftülüğü ile Silopi İmam Hatip Ortaokulu tarafından yürütülen ortak proje kapsamında Silopi Hz. Nuh Yatılı Erkek Kur'an Kursunda yaklaşık bir buçuk yıldır hafızlık eğitimi alan Hüseyin Kunur, korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında evinde kalarak uzaktan program ile hafızlık eğitimini bitirdi. Hz. Nuh Yatılı Erkek Kur'an Kursu eğitmenleri Said Tuncer ile Tamer Alioğlu'nu her gün görüntülü arayarak eğitim alan Kunur, evde kaldığı 3 aylık süre zarfında hafızlık eğitimini tamamladı.

"Allah herkese nasip etsin"

Hüseyin Kunur, Silopi Hz. Nuh Yatılı Erkek Kur'an Kursunda başlatılan uzaktan eğitim sayesinde 3 ayda hafızlığını tamamlamanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Kunur, "İmam Hatip Ortaokulunda 8. sınıf öğrencisi ve aynı zamanda Silopi Hz. Nuh Yatılı Erkek Kur'an Kursu'nda hafızlık yapıyorum. Korona virüs salgını nedeni ile kurslarımız kapandı ve evde kaldık. Bu süre zarfında hafızlık eğitimimi uzaktan eğitim alarak bitirdim. Bütün herkes hafız olabilir. Hocalarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Silopi Hz. Nuh Yatılı Erkek Kur'an Kursu eğitmeni Said Tuncer de İlçe Müftülüğü ile İmam Hatip Ortaokulu arasında imzalanan protokol çerçevesinde öğrencilere hafızlık eğitimi vermeye devam ettiklerini şu ana kadar 50 öğrencinin hem hafızlık hem de Arapça dil eğitimi aldığını belirtti. Korona virüs nedeniyle kurslarının kapanmasını gerekçe gösteren Tuncer, bu süreçten sonra öğrencilere online eğitim verdiklerini, öğrenciler ile iletişim kurarak ders tekrarı yaptıklarını dile getirdi. Said Tuncer şunları dedi:

"Bu süreçte Hüseyin kardeşimiz hafızlığını çok şükür bitirdi ve bunu başardı. Biz buradan ailesine teşekkür ediyoruz ilgilendikleri için. Diğer kardeşlerimizin de özellikler İmam Hatip Ortaokulunda okuyan kardeşlerimizin hem okuma hem de kurslarımıza gelerek hafızlık eğitimini alıp hafız olmaya davet ediyoruz."

Silopi Hz. Nuh Yatılı Erkek Kur'an Kursu Eğitmeni Tamer Alioğlu da hafızlık eğitimini uzaktan eğitim programı ile tamamlayan Hüseyin Kunur'u ziyaret ettiklerini aktararak, "Bu süreçte öğrencimizle telefonla görüntülü arayarak iletişim kurup hafızlığını bitirmesini sağladık. Bundan sonraki süreçte öğrencilerimizi hafızlık sınavları hazırlayıp hafızlık belgesini alınması için elimizden gelen her şeyi yapacağız" diye konuştu.

Korona virüs kursuna engel oldu, hafız olmasına engel olamadı

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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