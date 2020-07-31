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Korona virüs kurbanlıkları da etkileri

Korona virüs kurbanlıkları da etkileri Diyarbakırlı besiciler kurbanlıklardan umduğunu bulamadı Kurban Bayramının birinci gününde Diyarbakır Canlı Hayvan Borsasında kurbanlık satışları yapılırken, besiciler korona virüs salgınından dolayı umduğunu bulamadı.

31.07.2020 14:11 | Son Güncelleme: 31.07.2020 14:37

Korona virüs kurbanlıkları da etkileri

Diyarbakırlı besiciler kurbanlıklardan umduğunu bulamadı

DİYARBAKIR - Kurban Bayramının birinci gününde Diyarbakır Canlı Hayvan Borsasında kurbanlık satışları yapılırken, besiciler korona virüs salgınından dolayı umduğunu bulamadı.

Sabahın erken saatlerinde Canlı Hayvan Borsasına gelen besiciler ve alıcılar Kurban Bayramının birinci gününde de pazardaki yerlerini aldı. Korona virüs salgınından dolayı besiciler, satışların durgun olduğunu, bayram süresi boyunca burada olacaklarını belirterek, geçen Kurban Bayramına göre satışların yarı yarıya düştüğünü dile getirdi. Hayvan Borsasına kurbanlık getiren besicilerden Mehmet Ali Çelik, Kurban Bayramının durgun geçtiğin, kurbanlıkların da pek olmadığını söyledi. Çelik, "Bu durgunluğu korona virüse bağlıyoruz. Önceki Kurban Bayramına göre yüzde 50, yüzde 60 farkı var. Geçen Kurban Bayramında burası kalabalıktı, çok yoğundu. Sabahtan beri 4 tane sattık. Onu da zar zor sattık, istediğimiz fiyata satamadık. Fiyatı bin 200'den bin 300'e bin 400'e de var. Bu şekilde değişiyor. Satılmaz kalıyor, öyle masrafıyla beraber bize yük olacak" dedi.

Korona virüs kurbanlıkları da etkileri

Kaynak: İHA

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