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Korona virüs kurbanlıkları da etkiledi

Kurban Bayramının birinci gününde Diyarbakır Canlı Hayvan Borsasında kurbanlık satışları yapılırken, besiciler korona virüs salgınından dolayı umduğunu bulamadı.

Korona virüs kurbanlıkları da etkiledi
31.07.2020 14:17 | Son Güncelleme: 31.07.2020 14:29

Kurban Bayramının birinci gününde Diyarbakır Canlı Hayvan Borsasında kurbanlık satışları yapılırken, besiciler korona virüs salgınından dolayı umduğunu bulamadı.

Sabahın erken saatlerinde Canlı Hayvan Borsasına gelen besiciler ve alıcılar Kurban Bayramının birinci gününde de pazardaki yerlerini aldı. Korona virüs salgınından dolayı besiciler, satışların durgun olduğunu, bayram süresi boyunca burada olacaklarını belirterek, geçen Kurban Bayramına göre satışların yarı yarıya düştüğünü dile getirdi. Hayvan Borsasına kurbanlık getiren besicilerden Mehmet Ali Çelik, Kurban Bayramının durgun geçtiğin, kurbanlıkların da pek olmadığını söyledi. Çelik, "Bu durgunluğu korona virüse bağlıyoruz. Önceki Kurban Bayramına göre yüzde 50, yüzde 60 farkı var. Geçen Kurban Bayramında burası kalabalıktı, çok yoğundu. Sabahtan beri 4 tane sattık. Onu da zar zor sattık, istediğimiz fiyata satamadık. Fiyatı bin 200'den bin 300'e bin 400'e de var. Bu şekilde değişiyor. Satılmaz kalıyor, öyle masrafıyla beraber bize yük olacak" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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