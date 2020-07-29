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Korona virüs kurban satışlarını da vurdu

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde hayvanlarını pazara getiren besiciler, istedikleri satışı yapamadı.

Korona virüs kurban satışlarını da vurdu
29.07.2020 12:53 | Son Güncelleme: 29.07.2020 12:57

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde hayvanlarını pazara getiren besiciler, istedikleri satışı yapamadı. Korona virüsün kurban satışını da etkilediğini belirten besiciler, hayvanlarının ellerinde kalmasından şikayetçi.

Aylardır zahmetli bir sürecin sonunda hayvanlarını kurbanlık için kesime hazır hale getiren besiciler, bayram öncesi satmak umuduyla sabahın erken saatlerinde ilçe merkezinde kurbanlık için belirlenen alanın yolunu tutuyor. Korona virüs nedeniyle kurbanlıkların satılmadığını belirten besiciler, bayram öncesi satıştan memnun kalmadıklarını belirtti.

Besicilerden Fahrettin Kabak, müşteri yoğunluğuna rağmen alıcı bulmadıklarını söyledi. Kabak, "Geçen seneye göre bu sene hayvanlarımız çok az satıldı. Sabahın erken saatlerinde hayvanlarımızı buraya getirdik, bekliyoruz. Fiyatlar yüksek olduğu için müşteri çok, alıcı yok. Bu nedenle vatandaşlar kurbanlık hayvan alamıyor" dedi.

Besici Metin Parıltı ise kurbanlık hayvanlarını Diyarbakır'a götürdüğünü ancak orada da satamadığını vurguladı. Parıltı, "Alıcı bulmak zor, kimse gelmiyor. Korona virüs nedeniyle vatandaşlar da zor durumda. Geçen sene kurbanlık satışı yüksekti, geçen sene 100 keçi sattım ancak bu sene Kurban Bayramına yaklaşmamıza rağmen henüz 20 keçi sattım. Sabahtan burada bekliyoruz daha 1 tane keçi, sattım. Dün gece saat 03.00'da Diyarbakır Hayvan Pazarına 30 kurbanlık hayvan götürdüm ancak sadede 1 oğlak satabildim, diğerleri satılmadı" diye konuştu. - MARDİN

Kaynak: İHA

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