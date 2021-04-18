Korona virüs kurallarını hiçe sayan minibüs şoförüne para cezası uygulandı

- Korona virüs kurallarını hiçe sayan minibüs şoförüne para cezası uygulandı Başakşehir'de kapasitesinin üzerinde yolcu alarak korona virüs tedbirlerini hiçe sayan minibüs şoförüne 3 bin 469 TL para cezası uygulandı.

- Korona virüs kurallarını hiçe sayan minibüs şoförüne para cezası uygulandı

İSTANBUL - Başakşehir'de kapasitesinin üzerinde yolcu alarak korona virüs tedbirlerini hiçe sayan minibüs şoförüne 3 bin 469 TL para cezası uygulandı.

Başakşehir'de korona virüs önlemlerine aldırış etmeden kapasitesinin üzerinde yolcu alan minibüs şoförü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından tespit edildi. Ekipler tarafından bulunan İ.K. isimli şoföre 1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanunu gereğince 3 bin 469 TL cezai işlem uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı