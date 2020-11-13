Korona virüs kurallarına uymayan 665 kişiye ceza
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Korona virüs kurallarına uymayan 665 kişiye ceza

13.11.2020 16:21 | Son Güncelleme: 13.11.2020 16:25
Korona virüs kurallarına uymayan 665 kişiye ceza

Gaziantep'te maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan 665 kişiye ceza yazıldı.

Gaziantep'te maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan 665 kişiye ceza yazıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde yaptıkları çalışmalarda, maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan 665 kişiye ceza yazdı. Ekipler, ayrıca karantina kurallarına uymayan 21 şahsa idari yaptırım uyguladı.

Ekipler kentte korona virüs ve izolasyon kurallarına uymayanlara yönelik denetimlerin sürdürüleceğini belirtti. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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