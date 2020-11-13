Korona virüs kurallarına uymayan 665 kişiye ceza
13.11.2020 16:21 | Son Güncelleme: 13.11.2020 16:25
Gaziantep'te maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan 665 kişiye ceza yazıldı.
Gaziantep'te maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan 665 kişiye ceza yazıldı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde yaptıkları çalışmalarda, maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan 665 kişiye ceza yazdı. Ekipler, ayrıca karantina kurallarına uymayan 21 şahsa idari yaptırım uyguladı.
Ekipler kentte korona virüs ve izolasyon kurallarına uymayanlara yönelik denetimlerin sürdürüleceğini belirtti. - GAZİANTEP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı