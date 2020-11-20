Korona virüs kurallarına uymayan 595 kişiye ceza
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Korona virüs kurallarına uymayan 595 kişiye ceza

20.11.2020 09:44 | Son Güncelleme: 20.11.2020 09:49
Korona virüs kurallarına uymayan 595 kişiye ceza

Gaziantep'te maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan 595 kişiye ceza yazıldı.

Gaziantep'te maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan 595 kişiye ceza yazıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde yaptıkları çalışmalarda, maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan 595 kişiye ceza yazdı. Ekipler, ayrıca karantina kurallarına uymayan 27 şahsa idari yaptırım uyguladı.

Ekipler kentte korona virüs ve izolasyon kurallarına uymayanlara yönelik denetimlerin sürdürüleceğini belirtti. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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