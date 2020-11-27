Korona virüs kurallarına uymayan 570 kişiye ceza
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Korona virüs kurallarına uymayan 570 kişiye ceza

27.11.2020 11:57 | Son Güncelleme: 27.11.2020 12:02
Korona virüs kurallarına uymayan 570 kişiye ceza

Gaziantep'te maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan 570 kişiye ceza yazıldı.

Gaziantep'te maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan 570 kişiye ceza yazıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde yaptıkları çalışmalarda, maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan 570 kişiye ceza yazdı. Ekipler, ayrıca karantina kurallarına uymayan 11 şahsa idari yaptırım ve 20 yaş altı 69 şahıs ile 65 yaş üstü 7 şahsa da sokağa çıkma yasağını ihlal etmekten idari yaptırım uygulandı.

Ekipler kentte korona virüs ve izolasyon kurallarına uymayanlara yönelik denetimlerin sürdürüleceğini belirtti. - GAZİANTEP

Bunlar da ilginizi çekebilir

Türkiye beşik gibi! İzmir'in yaralarını saramadan bir deprem haberi de Malatya'dan geldi
Türkiye beşik gibi! İzmir'in yaralarını saramadan bir deprem haberi de Malatya'dan geldi
Bakanlık'tan vatandaşa ucuza otomobil! Yeni liste yayımlandı, hepsi 100 bin TL'nin altında
Bakanlık'tan vatandaşa ucuza otomobil! Yeni liste yayımlandı, hepsi 100 bin TL'nin altında
Maradona'nın cenazesinde skandal görüntü! Ölüm tehditleri alıyorlar
Maradona'nın cenazesinde skandal görüntü! Ölüm tehditleri alıyorlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Daday'da korona virüs önlemlerine uymayan 7 kişiye ceza
Daday'da korona virüs önlemlerine uymayan 7 kişiye ceza
Pandemi kurallarına uymayan 83 kişiye 94 bin 950 TL ceza
Pandemi kurallarına uymayan 83 kişiye 94 bin 950 TL ceza
Samsun'da pandemi kurallarına uymayan 250 kişi hakkında soruşturma başlatıldı
Samsun'da pandemi kurallarına uymayan 250 kişi hakkında soruşturma başlatıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Osman Kavala Abdülhamit Gül Ekrem İmamoğlu Alaattin Çakıcı Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sıla Ezgi Mola Cansu Dere Mehmet Ali Erbil
Spor Erol Bulut Şenol Güneş Fatih Terim Malcolm Thomas Christian Luyindama
Tüm Haberler Türk Antalya Galatasaray Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Korona virüs kurallarına uymayan 570 kişiye ceza - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.11.2020 12:02:34. #1.14#
title