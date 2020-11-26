Korona virüs kurallarına uymayan 486 kişiye ceza
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Korona virüs kurallarına uymayan 486 kişiye ceza

26.11.2020 14:01 | Son Güncelleme: 26.11.2020 14:06
Korona virüs kurallarına uymayan 486 kişiye ceza

Gaziantep'te maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan 486 kişiye ceza yazıldı.

Gaziantep'te maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan 486 kişiye ceza yazıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde yaptıkları çalışmalarda, maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan 486 kişiye ceza yazdı. Ekipler, ayrıca karantina kurallarına uymayan 24 şahsa idari yaptırım uyguladı.

Ekipler kentte korona virüs ve izolasyon kurallarına uymayanlara yönelik denetimlerin sürdürüleceğini belirtti. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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