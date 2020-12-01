Korona virüs kurallarına uymayan 376 kişiye ceza
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Korona virüs kurallarına uymayan 376 kişiye ceza

01.12.2020 13:15 | Son Güncelleme: 01.12.2020 13:19
Korona virüs kurallarına uymayan 376 kişiye ceza

Gaziantep'te maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan 376 kişiye ceza yazıldı.

Gaziantep'te maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan 376 kişiye ceza yazıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde yaptıkları çalışmalarda, maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan 376 kişiye ceza yazdı. Ekipler, ayrıca karantina kurallarına uymayan 8 şahsa idari yaptırım ve 20 yaş altı 225 şahsa ise sokağa çıkma yasağını ihlal etmekten idari yaptırım uygulandı.

Ekipler kentte korona virüs ve izolasyon kurallarına uymayanlara yönelik denetimlerin sürdürüleceğini belirtti. - GAZİANTEP

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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