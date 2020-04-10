Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 48 saat süreyle geçerli...
Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 48 saat süreyle geçerli olacak olan sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar fırın ve bakkallara akın ederek uzun kuyruklar oluşturdu.
10.04.2020 22:28 | Son Güncelleme: 10.04.2020 22:28
Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 48 saat süreyle geçerli olacak olan sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar fırın ve bakkallara akın ederek uzun kuyruklar oluşturdu. - İSTANBUL
Kaynak: İHA