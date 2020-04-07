'Korona virüs kostümlü' tiyatrocu, sokağa çıkanları hem kovaladı hem bayılttı Bursalı tiyatrocu, vatandaşları korona virüse karşı bilinçlendirmek için farklı bir eyleme imza attı.

Bursalı tiyatrocu, vatandaşları korona virüse karşı bilinçlendirmek için farklı bir eyleme imza attı. Korona virüs kostümü giyen tiyatrocu, sokağa çıkanların peşine düştü. Bazı vatandaşlar korkudan baygınlık geçirdi.

Bütün dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkileyen korona virüse dikkat çekmek isteyen Bursalı tiyatrocu Bahtiyar Keskin, kendine kartondan korona virüs kostümü yaptı. Keskin ve arkadaşları, bu kostümle sokağa çıkarak, vatandaşların peşine düştü. Banklarda sere serpe oturan vatandaşları sokağa çıkmamaları hususunda ikaz eden Bahtiyar Keskin, "Dışarı çıkarsanız size bulaşırım" dedi. Mizansen gereği, sözde koronalı sanatçının nefesinden ürken bazı vatandaşlar korkudan baygınlık geçirdi.

Keskin ve arkadaşları, sergiledikleri gösteriyle vatandaşlara uyarıda bulundu. Daha önce birçok konuda yaptığı farklı eylemlerle bilinen Keskin, bu defa da korona virüse dikkat çekti. Korona virüse dikkat çekmek için böyle bir yola başvurduğunu ifade eden Bahtiyar Keskin, "Ben uzun yıllardır tiyatro sanatçısı olarak çeşitli oyunlarda oynuyorum. Bu zamana kadar Türkiye'deki bir konuya dikkat çekmek için farklı eylemlere başvurdum. Bugün de vatandaşları korona virüse karşı bilinçlendirmek için virüs olup peşlerine düştüm. İşi olmayan sokağa çıkmasın, evlerinden otursun . Evde kal Türkiye" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA